«Не сильно проиграли Западу»: Драпеко насчитала пять «приличных» фильмов в год
Елена Драпеко заявила НСН, что России удалось преодолеть тяжелый период после ухода голливудских киностудий.
В России выходит примерно пять «приличных» фильмов в год, что уже позволило заместить американское кино, заявила НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.
Доля иностранного кино на российском ТВ опустилась до минимума за пять лет, передает РБК. Резкое сокращение доли иностранных фильмов в эфире было зафиксировано в 2023 году, следует из статистики Mediascope. Если в 2022-м они составляли 39% всех показанных вещателями лент, то в 2023-м — только 30%. В 2024 году этот процент сохранился. Но в 2025-м доля зарубежных картин вновь показала отрицательную динамику и опустилась до 28%. Драпеко подчеркнула, что России удалось преодолеть тяжелый период после ухода американских компаний.
«После ухода крупных американских мейджоров с нашего рынка у нас был очень тяжелый период. В кинотеатрах и на телевидении практически нечего было показывать. Мы сами производили очень мало фильмов. И тогда мы резко увеличили производство отечественного кино. Сегодня мы уже более 60% билетов продаем именно на российское кино, и на онлайн-площадках граждане тоже предпочитают смотреть российское кино. Мы считаем, что уход иностранцев с рынка мы возместили. Кроме того, к нам пришло корейское, китайское кино, увеличилось количество индийских фильмов», - рассказала она.
По ее словам, жалоб от зрителей не поступает, а массовая продукция превалирует и в США.
«Пока что жалоб от граждан на то, что у нас недостаточный объем фильмов и нечего смотреть, практически не поступает. Примерно пять фильмов в год у нас выходит вполне приличных. Честно говоря, у американцев более пяти хороших фильмов в год не бывает. У них тоже массовая продукция в основном идет. Я считаю, что мы не сильно проиграли», - заключила депутат.
Российские оригинальные сериалы, которые делают платформы, это самый востребованный контент сегодня, если не брать кратковременный интерес к крупным релизам, например «Чебурашке», рассказал НСН глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин.
