«После ухода крупных американских мейджоров с нашего рынка у нас был очень тяжелый период. В кинотеатрах и на телевидении практически нечего было показывать. Мы сами производили очень мало фильмов. И тогда мы резко увеличили производство отечественного кино. Сегодня мы уже более 60% билетов продаем именно на российское кино, и на онлайн-площадках граждане тоже предпочитают смотреть российское кино. Мы считаем, что уход иностранцев с рынка мы возместили. Кроме того, к нам пришло корейское, китайское кино, увеличилось количество индийских фильмов», - рассказала она.

По ее словам, жалоб от зрителей не поступает, а массовая продукция превалирует и в США.

«Пока что жалоб от граждан на то, что у нас недостаточный объем фильмов и нечего смотреть, практически не поступает. Примерно пять фильмов в год у нас выходит вполне приличных. Честно говоря, у американцев более пяти хороших фильмов в год не бывает. У них тоже массовая продукция в основном идет. Я считаю, что мы не сильно проиграли», - заключила депутат.

Российские оригинальные сериалы, которые делают платформы, это самый востребованный контент сегодня, если не брать кратковременный интерес к крупным релизам, например «Чебурашке», рассказал НСН глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин.

