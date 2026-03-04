ЗЛЫЕ ПРЕГРАДЫ

После череды предпремьерных спецпоказов в Санкт-Петербурге картину в минувший вторник показали и в Москве. Событие собрало в кинотеатре «Октябрь» множество зрителей. Среди звездных гостей премьеру посетили многие актеры фильма – Ян Цапник, Роман Курцын, Никита Кологривый, Дарья Блохина, Ангелина Добророднова и Алиса Руденко. Среди тех, кто по разному ряду причин не был замечен на дорожке, - Александр Метелкин, Светлана Пермякова и исполнительница роли Царевны-лягушки Валентина Ляпина.

По сюжету второй части, сняв проклятье Кощея, Иван Царевич и Василиса (та самая Царевна-лягушка) готовятся к свадьбе, но во время церемонии невесту похищает древнее зло. Ивану, его сестре Варе и их сторонникам предстоит отправиться в Тмутараканское царство, чтобы спасти ее. За темную магию в продолжении во многом отмечает колдунья Морена, управляющая Тмутараканским царством. Эту роль в картине исполнила Дарья Блохина.

«Я, наверное, единственная, кто пытается помешать этим замечательным голубкам воссоединиться вместе. Моя героиня дружит с вороном», - поведала она на премьере.

Также в «Царевне-лягушке 2» зрители вновь увидят Кощея. Эту роль в проекте исполнил Никита Кологривый. В коротком общении с журналистами актер не исключил, что данный персонаж для него – какая-то кармическая история, ведь в образе Кощея он предстает далеко не в первый раз. Помимо сказочных проектов тут сразу вспоминается и сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана», в котором Кологривый сыграл героя по прозвищу «Кащей».

«Кощея играю не в первый раз. Внутренне всегда уверен, что роль подходит, рад, что и вам так кажется», - заявил актер журналистам.

Однако есть нечто, что отличает Кологривого от персонажа. Если Кощей в «Царевне-лягушке» предпочитает элегантные образы, то в реальной жизни артист скорее выбирает для себя более спортивную одежду.

«Если честно, я вообще не занимаюсь своей одеждой, ношу все, что мне дарят. У меня есть стилист, это моя команда. Люблю спортивные вещи, не люблю строгие костюмы, длинные плащи. Мне нравится что-то покомпактнее. Вообще мне кажется, что мужчина быть готов к разным ситуациям, а свободная одежда не подразумевает этого. Поэтому я люблю спортивные костюмы», - рассказал Кологривый.