Глава МИД Ирана назвал военную операцию США «Эпической ошибкой»

Операция США против Ирана, получившая название «Эпическая ярость», на деле оказалась «Эпической ошибкой». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

Иран готов к наземному вторжению США и Израиля

По его словам, через девять дней после начала операции нефть подорожала в два раза, также «до небес» вздетает стоимость всех товаров потребления.

«Мы знаем, что США замышляют против нашей нефти и ядерных объектов, надеясь сдержать мощный инфляционный шок», - отметил министр.

Аракчи добавил, что Иран полностью готов к противостоянию и «имеет в запасе ещё много сюрпризов».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить войска в Иран с целью охраны ядерных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МИДСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры