Глава МИД Ирана назвал военную операцию США «Эпической ошибкой»
Операция США против Ирана, получившая название «Эпическая ярость», на деле оказалась «Эпической ошибкой». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
По его словам, через девять дней после начала операции нефть подорожала в два раза, также «до небес» вздетает стоимость всех товаров потребления.
«Мы знаем, что США замышляют против нашей нефти и ядерных объектов, надеясь сдержать мощный инфляционный шок», - отметил министр.
Аракчи добавил, что Иран полностью готов к противостоянию и «имеет в запасе ещё много сюрпризов».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить войска в Иран с целью охраны ядерных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Компания Anthropic подала в суд на Пентагон
- Путин: РФ предупреждала, что дестабилизация на Ближнем Востоке поднимет цены
- Глава МИД Ирана назвал военную операцию США «Эпической ошибкой»
- Трамп выразил недовольство избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана
- Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран
- СМИ: Номера серии АМР телеведущего Николаева продают за 50 млн рублей
- Премьеры Польши и Нидерландов призвали Киев найти прагматичное решение по «Дружбе»
- Группа Киану Ривза анонсировала новый альбом
- Израильская авиация нанесла удар по Русскому дому в Ливане
- «Лягушка» с «Новой тещей» против «Салтана»: Кто лидирует в праздничной кинобитве марта