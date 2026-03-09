Глава МИД Ирана назвал военную операцию США «Эпической ошибкой»

По его словам, через девять дней после начала операции нефть подорожала в два раза, также «до небес» вздетает стоимость всех товаров потребления.

«Мы знаем, что США замышляют против нашей нефти и ядерных объектов, надеясь сдержать мощный инфляционный шок», - отметил министр.

Аракчи добавил, что Иран полностью готов к противостоянию и «имеет в запасе ещё много сюрпризов».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить войска в Иран с целью охраны ядерных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

