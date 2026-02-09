«ГОРНИЧНАЯ» НА МИЛЛИАРД»: ГОЛОД И САРАФАН

Фильм режиссера Пола Фига «Горничная» вышел на российские экраны 8 января и преодолел миллиардную отметку за 33 дня в прокате. Интерес россиян к этой картине эксперты объясняли «голодом» по взрослому кино, которое «задавили» в новогодние праздники многочисленные сказки.

«Прежде всего, наша публика изголодалась по взрослому, серьезному контенту, по хорошей зарубежной драме. Предложение в этом сегменте закрыла как раз “Горничная”. Это не комедийный жанр, он ограничен по своей аудитории, но на новогодние праздники не было ни одного достойного западного продукта. Не было хорошего фильма из-за рубежа с прекрасными актерами, драматургией, качеством съемок», - говорил НСН в середине января член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

При этом он оценивал потенциальные сборы картины на уровне 400 млн рублей и прогнозировал, что «Горничная» не повторит рекорды «Дракулы» и «Иллюзии обмана 3», ставших самыми успешными зарубежными фильмами 2025 года, легально вышедшими в российский прокат.

Однако через три недели рекорд ужастика Люка Бессона «Дракула» (собрал 937 млн рублей за 132 дня в прокате) пал. На сегодняшний день сборы «Горничной» составляют 1,015 млрд рублей.

«У "Горничной" очень хороший "сарафан" по миру, достойные результаты. Сама картина получилась очень качественной, яркой, с двумя молодыми харизматичными звездами в главных ролях. Плюс в январе в кинотеатры ходит молодежная аудитория 20+, которая готова платить за то кино, которое ей интересно. Также напоминаю, что крупные мейджоры ушли из России. Поэтому "Горничная", как и хиты прошлых лет по типу фильма по вселенной Джона Уика "Балерина" или "Субстанции", собирает больше в официальном прокате, чем могла бы, если бы Голливуд был бы у нас. Работает все это вместе вкупе с тем, что аудитория соскучилась по крупному зарубежному кино», — сказал в этой связи Исаев.