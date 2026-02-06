- Почему из всех сказок Александра Пушкина вы выбрали для экранизации именно «Сказку о царе Салтане»?

- В первую очередь привлекла тема семьи. Мне отзываются любые взаимоотношения детей и родителей. Эта история о том, что сын Гвидон, имея царство, белку, которая грызет золотые орехи, все равно ждет отца. Ему важно увидеть отца. Мне кажется, это очень трогательно: вы можете обладать властью, деньгами, дворцами, но очень важно иметь семью. Во мне это отзывается. В первую очередь поэтому для экранизации выбрана «Сказка о царе Салтане». Уже во вторую очередь я понимал, что это можно сделать круто, масштабно, это все читали, это интересно людям. Но изначально ты ищешь глубокий смысл, и в этой сказке он есть.

- То есть другие варианты вообще не рассматривали?

- Нет. Когда я понял, что мы входим в историю экранизаций, будь то классика или сказки, понял и то, что хочу сделать именно «Сказку о царе Салтане».

- Эта идея пришла к вам до или после «Онегина»?

- Думаю, во время работы над «Онегиным». Все делается поочередно, параллельно невозможно создавать такие большие фильмы. Как только закончили «Онегина» приступили к сказке. В 2023 году писали сценарий. В феврале 2024 года начали шить костюмы, а с лета начали снимать.

Снимали блоками. Сначала морскую часть, потом дворец Салтана, и так далее. Перед каждым блоком делали паузу, чтобы построить декорацию и сшить костюмы. Сделать это одним потоком разом – колоссальный труд. Для этого нужно было, чтобы вся страна работала. Людей, умеющих делать что-то круто, не так много. Художник по костюмам у нас - гениальная женщина Гульнара Шахмилова. Она работает у меня на всех фильмах. Мы делали все, зная, что лучше ждать, но сделать хорошо. Это потребовало много сил, времени, денег.