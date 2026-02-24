«Картина идет по верхней планке ожиданий. Это очередная экранизация, большая, яркая, красочная, но практика показывает, что какие-то сказки работают лучше, какие-то хуже. Какие-то «выстреливают» за счет графики, спецэффектов, за счет красочной и сочной картинки. В этом проекте нет моментов неуважения к первоисточнику, он привлек внимание очень широкой аудитории. Фильм стал безоговорочным локомотивом на уикенде 12 февраля, достойно продержался на праздниках 23 февраля. Картина вытягивает кинопрокат на протяжении второй половины февраля. Имя Андреасяна точно не работает в минус, вокруг него идет постоянная оживленная дискуссия. Кому-то его творчество нравится, кому-то нет, но его проекты качественные с точки зрения продакшена, можно спорить о драматургии, о режиссерских ходах…. Но у нас сейчас нет ни Гайдая, ни Рязанова. Для широкого зрителя его имя не является каким-то фактором, чтобы не пойти в кино, люди идут на картину, и на «Простоквашино», и на «Сказку о царе Салтане». А глубинные киноэксперты продолжают свою стратегию хейта, но на сборах это не отражается», - рассказал он.

Исаев предположил дальнейшую динамику сборов картины.

«Я думаю, что «Сказка о царе Салтане» однозначно соберет два миллиарда. Уйдет ли сказка в планку в 2,5 миллиарда? Тут есть большой вопрос. Основная аудитория картину уже посмотрела, ждать запредельную динамику не приходится. Поэтому итоговую кассу прогнозирую на уровне «два миллиарда с чем-то». Но мы видим, что «сарафан» очень хороший у картины, плюс у школьников сейчас неделя каникул, поэтому при хорошем раскладе можем ожидать движения в сторону двух с половиной. Продюсеры эту отметку предполагали в самых верхних уровнях ожиданий», - заключил собеседник НСН.

Сказки, подобно зарубежным фильмам по комиксам, — семейное кино, потому тренд на них в прокате будет долгим и устойчивым, заявил в интервью НСН режиссер Сарик Андреасян.

