Фильм «Чебурашка 2» заработал в кинопрокате более 6 млрд рублей

Фильм-лидер кинопроката в России «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко заработал в кинотеатрах более 6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

«Чебурашка 2» побил рекорд по скорости кассовых сборов

«Общие сборы - 6 000 090 219 рублей», - указано в сообщении на портале.

Семейная комедия «Чебурашка 2» вышла на экраны 1 января. Фильм установил рекорд по кассовым сборам в новогодние каникулы, по итогам проката в этот период он стал одним из самых успешных проектов отечественного кинорынка и вошел в тройку лидеров по кассовым сборам за всю историю наблюдений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным ЕАИС, бюджет ленты составил почти 1,5 млрд рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
ТЕГИ:КинопрокатФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры