Фильм «Чебурашка 2» заработал в кинопрокате более 6 млрд рублей

«Общие сборы - 6 000 090 219 рублей», - указано в сообщении на портале.

Семейная комедия «Чебурашка 2» вышла на экраны 1 января. Фильм установил рекорд по кассовым сборам в новогодние каникулы, по итогам проката в этот период он стал одним из самых успешных проектов отечественного кинорынка и вошел в тройку лидеров по кассовым сборам за всю историю наблюдений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным ЕАИС, бюджет ленты составил почти 1,5 млрд рублей.

