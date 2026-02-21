Фильм «Чебурашка 2» заработал в кинопрокате более 6 млрд рублей
Фильм-лидер кинопроката в России «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко заработал в кинотеатрах более 6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.
«Общие сборы - 6 000 090 219 рублей», - указано в сообщении на портале.
Семейная комедия «Чебурашка 2» вышла на экраны 1 января. Фильм установил рекорд по кассовым сборам в новогодние каникулы, по итогам проката в этот период он стал одним из самых успешных проектов отечественного кинорынка и вошел в тройку лидеров по кассовым сборам за всю историю наблюдений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным ЕАИС, бюджет ленты составил почти 1,5 млрд рублей.
