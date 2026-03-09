«Варварство» и возврат денег: Дмитрия Певцова возмутили иностранные псевдонимы звезд
До этого депутат предложил возвращать зрителям деньги за непонравившиеся спектакли и фильмы, но эту идею в индустрии раскритиковали.
Накануне актер и депутат Дмитрий Певцов возмутился тем, что российские артисты продолжают использовать иностранные псевдонимы, несмотря на то, что в начале марта в силу вступили изменения в закон о государственном языке России. За нарушения требований к рекламе, вывескам и контенту сайтов положены штрафы.
Перед этим Певцов предложил возвращать зрителям деньги за непонравившиеся спектакли и фильмы. Однако его идею раскритиковали театральное и киносообщества в России.
«ВАРВАРСКИЕ» ПСЕВДОНИМЫ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Дмитрий Певцов назвал использование иностранных псевдонимов российскими звездами варварством. По словам актера, отечественные знаменитости не должны брать иностранные псевдонимы. Певцов добавил, что было бы хорошо, если бы их использование имело для таких артистов последствия.
«Если бы на самом деле возникли проблемы у этих людей (с иностранными псевдонимами - прим. НСН), я был бы только рад. Потому что это неправильно, называться чужими именами. Это варварство. Нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, ну не нравится — возьми псевдоним, но только русский», - приводит слова депутата ТАСС.
При этом на вопрос, действительно ли с 1 марта в РФ из-за закона о русификации вывесок оказались запрещены и псевдонимы артистов на латинице, Певцов призвал читать не комментарии, а закон.
До этого в СМИ появилась информация, что активистка Екатерина Герлах из Екатеринбурга обратилась в прокуратуру с просьбой проверить заслуженного артиста России, певца Ярослава Дронова, также известного как Shaman (Шаман), на предмет нарушения данного закона. Поводом для обращения стали афиши артиста, где его сценическое имя написано латиницей.
Сам Дронов в разговоре с РИА Новости заявил, что автор претензии либо не знает российские законы, либо имеет некий умысел. Он подчеркнул, что закон не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке, передает RT. Шаман также отметил, что многие российские звезды используют латиницу для своих сценических имен.
ИЗМИНЕНИЯ В ЗАКОНЕ
1 марта 2026 года в силу вступили изменения в законе, который регламентирует обязательное применение русского языка в информации для публичного ознакомления потребителей. Новые требования затрагивают не только рекламу, но и вывески, навигацию, буклеты, а также контент сайтов и мобильных приложений. За нарушение нормы предусмотрены штрафы.
При этом депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с НСН объяснил, что законопроект о защите русского языка не будет запрещать использование иностранных слов, которые вошли в русский язык естественным образом.
«Речь идет обо всех иностранных словах, не только об англицизмах. Во-вторых, только о тех, что не вошли в русский язык естественным образом. Например, слово "shop" соответствует слову "магазин", которое тоже иностранного происхождения. Но "магазин" давно вошел в язык, это привычно для нас. Слово "Россия", например, это греческое произношение слова "Русь". Но это уже нам привычно. (Профессиональные лингвисты – прим. НСН) составляют словари слов, уже вошедших в русский язык естественным образом. Список этих словарей будет еще обсужден неоднократно с академией наук и правительством. Уточнений будет достаточно», - рассказал он.
В свою очередь кандидат социологических наук, и.о. директора института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Ирина Гронская заметила, что изменения в законе о государственном языке РФ помогут сделать рекламу понятнее и эмоциональнее, а также побудят маркетологов использовать богатство русского языка.
«Увлечение англицизмами в наименованиях брендов и в коммуникациях нередко способствовало созданию иллюзии повышенной ценности и туману элитарности, а выражаясь юридическим языком — введению в заблуждение», - приводит ее слова ТАСС.
Гронская уточнила, что, поскольку вывеска адресована потребителям, она должна быть продублирована на русском языке, причем с соблюдением приоритетности.
СПОРЫ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕГ
Между тем, накануне в театральном и киносообществе возникли разногласия по поводу предложения актера и депутата Дмитрия Певцова возвращать зрителям деньги, если им не понравятся спектакли или фильмы. По его мнению, такой «денежный штраф» мог бы стать механизмом регулирования качества кинопродукции и театральных постановок. Об этом актер написал в своем Telegram-канале.
Однако в театральной индустрии не поддержали идею Певцова. По словам заслуженного артиста РФ, режиссера Юрия Грымова, это не поможет улучшить качество постановок и фильмов. Он подчеркнул, что оно зависит от общего развития культуры в стране. Кроме того, в беседе с ТАСС Грымов заметил, что благодаря правильной государственной политике в театральной сфере сегодня наблюдается «настоящий бум».
Заслуженный деятель искусств России, президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер тоже не поддержал инициативу депутата. По его словам, предложение Певцова невозможно из-за субъективности зрительских оценок. Варшавер назвал идею артиста «невыполнимой затеей».
«Как можно возвращать деньги за субъективное мнение: нельзя сказать, правильное оно или нет. За продукты в магазине же не возвращают уплаченную сумму, если их вкус не понравился», - приводит его слова ТАСС.
Варшавер также заметил, что если у зрителей будет возможность возвращать средства за спектакли или фильмы, то 90% людей будут утверждать, что постановки не соответствовали их ожиданиям. С ним согласился и ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский. Он назвал предложение Певцова несостоятельным, пишет издание.
В киноиндустрии тоже не поддержали идею депутата. Так, гендиректор «Мосфильма», народный артист РФ Карен Шахназаров в интервью ТАСС тоже раскритиковал инициативу Певцова, назвав ее странной и труднореализуемой.
«Это идея совершенно, мне кажется, странная. Никогда в истории такого не было. Любой может сказать: "Мне не понравилось, верните мне деньги"», - отметил он.
Ранее Дмитрий Певцов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», говоря о назначении Константина Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ и Сергея Безрукова худруком МХАТ им. Горького, заявил, что принципы назначения руководителей театров ему непонятны, при этом, по мнению депутата, эти артисты справятся с совмещением сразу нескольких постов.
