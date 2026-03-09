«Варварство» и возврат денег: Дмитрия Певцова возмутили иностранные псевдонимы звезд

«Если бы на самом деле возникли проблемы у этих людей (с иностранными псевдонимами - прим. НСН), я был бы только рад. Потому что это неправильно, называться чужими именами. Это варварство. Нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, ну не нравится — возьми псевдоним, но только русский», - приводит слова депутата ТАСС.

При этом на вопрос, действительно ли с 1 марта в РФ из-за закона о русификации вывесок оказались запрещены и псевдонимы артистов на латинице, Певцов призвал читать не комментарии, а закон.

До этого в СМИ появилась информация, что активистка Екатерина Герлах из Екатеринбурга обратилась в прокуратуру с просьбой проверить заслуженного артиста России, певца Ярослава Дронова, также известного как Shaman (Шаман), на предмет нарушения данного закона. Поводом для обращения стали афиши артиста, где его сценическое имя написано латиницей.