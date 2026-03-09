Премьеры Польши и Нидерландов призвали Киев найти прагматичное решение по «Дружбе»
9 марта 202617:57
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «найти прагматичное решение» по нефтпероводу «Дружба». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.
Его поддержал польский коллега Дональд Туск, отметивший, что в Киеве должны найти способ понизить напряжённость в отношениях с Венгрией.
«И речь идёт как о словах, так и о действиях», - подчеркнул он.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен идти на компромиссы и отступать от своих позиций по вопросу блокады «Дружбы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
