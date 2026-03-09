В России выросла просроченная задолженность по кредитным картам

Уточняется, что в январе 2026 года данный показатель составил 652 млрд рублей, тогда как годом ранее он был равен 508,2 млрд рублей.

Также выросло количество карт, по которым у россиян в начале текущего была допущена просрочка. Оно составило 8,57 млн штук, что на 9% больше, чем в 2025 году. Средняя просроченная задолженность выросла с 64,7 тысячи рублей до 76,1 тысячи рублей.

Ранее экономист, финансовый консультант, основатель консалтингового агентства «Финансы.Легко!», член Ассоциации предпринимателей и управленцев Светлана Алейникова заявила «Радиоточке НСН», что долги бизнеса более опасны, чем долги обычных граждан.