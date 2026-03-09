Сказка «Царевна-лягушка 2» возглавила кинопрокат в России за выходные

Фильм режиссера Александра Амирова «Царевна-лягушка 2» стал лидером кинопроката в России и СНГ по итогам минувших выходных. Об этом сообщает портал Kinobusiness.

По предварительным данным, за 5-8 марта семейная киносказка собрала в прокате 152 млн рублей.

На втором месте в рейтинге разместилась «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна. За прошедшие выходные лента заработала 143,5 млн рублей.

Кроме того в число лидеров кинопроката вошла комедия режиссеров Аскара Узабаева и Михаила Погосова «Новая теща». Картина собрала в кинотеатрах 140 млн рублей.

Ранее режиссер Александр Амиров допустил, что в будущем на экраны может выйти третья часть «Царевны-лягушки», у творческой команды уже есть идея для нового продолжения.

