Сказка «Царевна-лягушка 2» возглавила кинопрокат в России за выходные
Фильм режиссера Александра Амирова «Царевна-лягушка 2» стал лидером кинопроката в России и СНГ по итогам минувших выходных. Об этом сообщает портал Kinobusiness.
По предварительным данным, за 5-8 марта семейная киносказка собрала в прокате 152 млн рублей.
На втором месте в рейтинге разместилась «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна. За прошедшие выходные лента заработала 143,5 млн рублей.
Кроме того в число лидеров кинопроката вошла комедия режиссеров Аскара Узабаева и Михаила Погосова «Новая теща». Картина собрала в кинотеатрах 140 млн рублей.
Ранее режиссер Александр Амиров допустил, что в будущем на экраны может выйти третья часть «Царевны-лягушки», у творческой команды уже есть идея для нового продолжения.
Горячие новости
- Дипломаты РФ помогли россиянам после экстренной посадки самолета в Янгоне
- Россиян предупредили о схеме мошенников с обратным звонком
- Сказка «Царевна-лягушка 2» возглавила кинопрокат в России за выходные
- Сына Али Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана
- В США женщина обстреляла дом певицы Рианны
- В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора
- Иран провел 30-ю волну ударов ракетами и БПЛА по целям США и Израиля
- В России представили шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
- Над Россией за ночь уничтожили 163 украинских БПЛА
- Пугачева может лишиться права на товарный знак в России