ЛЕД И СЧАСТЬЕ

С 5 марта онлайн-кинотеатры Start и Okko представят «Время счастливых». Сериал расскажет зрителям историю одной семьи, Марины и Ивана Счастливых, в разные периоды – от наивных 80-х и голодных 90-х к новым десятым. Создатели проекта уделили особое внимание костюмам и декорациям, чтобы наиболее точно отразить дух времени и подчеркнуть аутентичность происходящего.

Режиссером проекта выступил Илья Силаев (сериалы «Хутор» и «Сестры»). В ролях можно будет увидеть Тихона Жизневского, Ольгу Лерман, Анну Завтур, Викторию Заболотную, Евгению Леонову и не только.

Стоит отметить, что этот проект попал в конкурсную программу юбилейного V фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+. Посмотреть три первые серии на платформах можно будет с 5 марта. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам.

Уже на 6 марта в онлайн-кинотеатре Okko намечена другая премьера – триллер «На льду». По сюжету фигуристка Ксения возвращается в родной город, чтобы узнать правду о трагедии, в которой погиб ее партнер по фигурному катанию. Девушка становится детским тренером в спортивной школе и довольно быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх.

Режиссером проекта стал Максим Кулагин. В прошлом он уже работал в жанре триллера. Среди примеров сериал «По-мужски» с Антоном Лапенко. Главную роль в его новом проекте «На льду» сыграла Ангелина Пахомова («Циники», «Золотое дно», «Содержанки 4»). Также в новом сериале о сложном мире фигурного катания можно будет увидеть Викторию Толстоганову, Петра Федорова и других.