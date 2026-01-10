Сборы «Простоквашино» превысили два миллиарда рублей
Фильм «Простоквашино» заработал более двух миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Фильм вышел в российский прокат 1 января 2026 года. Сюжет «Простоквашино» не стали сильно менять и осовременивать. Как и раньше, дядя Фёдор хочет себе кота, но родители Матроскину не рады. Так что, как и в мультфильме, дядя Фёдор и Матроскин, никого не предупредив, уезжают в деревню.
Ранее сборы продолжения фильма о приключениях Чебурашки и Гены превысили четыре миллиарда рублей в отечественном прокате. Это произошло ровно через неделю после начала проката, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Новый фильм режиссера Дмитрия Дьяченко вышел на большие экраны 1 января 2026 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборы «Простоквашино» превысили два миллиарда рублей
- В «Москино» прошли съемки фильма о защите Кремля во время войны 1812 года
- Кафе на Шерегеше закрылось после сообщений о массовых случаях отравления
- Роспотребнадзор разъяснил правила компенсации за задержки рейсов из-за непогоды
- Россиянам объяснили, как сушка одежды на батарее может навредить здоровью
- На Международной Делийской книжной ярмарке открылся российский национальный стенд
- Названы самые перспективные профессии в 2026 году
- СМИ: Лавина сошла на российских туристов в горах Грузии
- СМИ: Лыжники на Шерегеше в Кузбассе массово жалуются на заражение ротавирусом
- Французский футболист Вергос погиб при попытке сделать фото у водопада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru