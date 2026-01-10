Сборы «Простоквашино» превысили два миллиарда рублей

Фильм «Простоквашино» заработал более двух миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Ушастый рекордсмен: «Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов в России

Фильм вышел в российский прокат 1 января 2026 года. Сюжет «Простоквашино» не стали сильно менять и осовременивать. Как и раньше, дядя Фёдор хочет себе кота, но родители Матроскину не рады. Так что, как и в мультфильме, дядя Фёдор и Матроскин, никого не предупредив, уезжают в деревню.

Ранее сборы продолжения фильма о приключениях Чебурашки и Гены превысили четыре миллиарда рублей в отечественном прокате. Это произошло ровно через неделю после начала проката, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Новый фильм режиссера Дмитрия Дьяченко вышел на большие экраны 1 января 2026 года.

ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
