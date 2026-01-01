ЯНВАРСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ

Так, онлайн-кинотеатр Wink откроет 2026 год продолжением «Ландышей». В январе 2025 года состоялась премьера первого сезона. Проект также транслировали в эфире телеканала СТС и почти сразу стал хитом, суммарно набрав на всех платформах более 100 миллионов просмотров.

Сюжет рассказывает о выросшей в Лондоне дочке миллиардера Кате Орловой, которая выходит замуж за обычного русского танкиста Леху Данилина. Главные роли в сериале исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий. Режиссером второго сезона выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект стал дебютом в кино.

Сценарист и продюсер проекта Юрий Сапронов в беседе с НСН отмечал, что создатели проекта сделали ставку на честный разговор с аудиторией и не прогадали. Помимо крепкого сюжета «Ландыши» порадовали и музыкальной составляющей.

Второй сезон, премьера которого намечена на январь 2026 года, обещает пролить свет на интриги за борьбу с наследством и на судьбу Лехи. Создатели проекта со своей стороны обещают, что сюжетные повороты удивят даже тех, кто все уже понял.