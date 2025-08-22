Герман-младший назвал свои любимые сериалы
Режиссер фильмов «Довлатов» и «Воздух» в эфире НСН назвал четыре своих любимых сериала, подчеркнув, что смотрит как хорошую фантастику, так и сатирические комедии.
Кинорежиссер Алексей Герман-младший в разговоре с НСН заметил, что является небольшим поклонником «средних русских сериалов», чаще отдавая предпочтение зарубежным проектам. Тем не менее, в его подборке нашлось место и для одного отечественного шоу.
«Я не так много видел: что-то смотрю, что-то не смотрю. Допускаю, что есть очень много чего хорошего», - также сказал он.
Режиссер выбирает для себя проекты разного жанра, но нельзя не отметить, что каждый из этих сериалов был хорошо принят как зрителями, так и критиками.
1. «СЛОВО ПАЦАНА. КРОВЬ НА АСФАЛЬТЕ»
Постер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"ФОТО: Wink / Start
«Не большой поклонник средних русских сериалов, при том, что хотел бы, чтоб они были более качественные. На мой взгляд, к сожалению, не все настолько качественные, как могли бы быть. Вот "Слово пацана" - хороший проект, но ведь его уже все видели»,- заявил Герман-младший.
Действительно, проект Жоры Крыжовникова о Казани конца 80-х, кажется, посмотрели все. Дважды, в январе 2024 и январе 2025 года сериал возглавлял «Индекс Кинопоиск Pro», что позволяло назвать его самым популярным шоу у россиян. В основу сценария, написанного Андреем Золотаревым, легла книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».
Сразу после выхода сериал стал настоящим феноменом, взволновавшим не только критиков, но и общественников. Анна Пересильд, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев мгновенно стали звездами. Запомнился широкому зрителю и Никита Кологривый в роли Кащея: актер и прежде снимался много, но именно роль в «Слове пацана» приковала к нему наибольшее внимание аудитории и прессы. Помимо прочего в сериале можно увидеть, например, Ивана Янковского и Сергея Бурунова.
2. «КИНОСТУДИЯ» (THE STUDIO)
Постер сериала "Киностудия", The StudioФОТО: Apple TV+
«Из коммерческих проектов чаще выбираю иностранные. Абсолютно прекрасный сериал "Киностудия", он очень иронично, смешно, тонко и довольно правдиво показывает Голливуд с абсурдной стороны. Понятно, что это взгляд иронический, но в целом все так и есть. Поэтому мне кажется, что стоит обязательно посмотреть "Киностудию"», - отметил Герман-младший.
Ряд критиков окрестили этот вышедший в 2025 году американский сериал, рекомендованный режиссером, одним из самых смешных шоу сезона. Комедия о суровых буднях Голливуда рассказывает историю продюсера Мэтта Ремика, который становится главой кинокомпании Continental Studios. Первый проект в новой должности - блокбастер, на который босс героя возлагает большие надежды. Сам Ремик при этом интересуется авторским кино и пытается отстаивать модных инди-режиссеров, чтобы спасти студию не только от разорения, но и от творческого кризиса.
За создание сатирической комедии отвечает Сет Роген и Эван Голдберг, которые хорошо знакомы с внутренней кухней Голливуда. Главного героя воплотил сам Роген, компанию ему на малом экране составляют Кэтрин О’Хара, мама Кевина из кинофраншизы «Один дома», и многие другие, включая, например, Мартина Скорсезе. Режиссер играет самого себя.
В первом сезоне шоу 10 эпизодов хронометражем до 30 минут. Сериал продлили на второй сезон.
3. «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (THE SANDMAN)
Постер сериала "Песочный человек", The SandmanФОТО: Netflix
«Стараюсь смотреть разноплановые проекты, в том числе хорошо сделанное фэнтези вроде "Песочного человека" по комиксу Нила Геймана», - сообщил собеседник НСН.
Первый сезон шоу о повелителе царства снов, который попадает в плен к колдуну, вышел летом 2022 года. Поскольку графический роман Нила Геймана, выходивший в конце 1980-х — начале 1990-х, имел за рубежом культовый статус, экранизацию Netflix ждали. Ажиотажа проекту добавляли и разговоры о высоком бюджете, создание отдельных эпизодов шоу могло обойтись и в $15 миллионов, общие затраты составили $165 миллионов.
Каждая серия «Песочного человека» раскрывает грани личности главного героя и показывает новые стороны царства Сна. Сюжет же получает свое развитие, когда амбициозный маг Родерик Бердж, стремясь воскресить сына, проводит обряд для пленения Смерти, чтобы та исполнила его желание. Однако вместо Смерти волшебник пленяет ее брата, Песочного человека (он же Сон, он же Морфей). Герой проводит в заточении 105 лет, затем выбирается из плена, карает мага и возвращается в родное царство. За время отсутствия Песочного человека оно пришло в упадок, герою предстоит восстановить силы, но параллельно приходится бороться с кошмарами.
В шоу звучат многие вопросы из разряда философских, помимо Смерти в родственниках у Песочного человека также Страдание и Страсть. Также удивляет визуал и смешение жанров от драмы до комедии с элементами триллера.
За создание столь сложного киномира отвечает целый ряд режиссеров - Джейми Чайлдс («Доктор Кто»), Андрес Байс («Нарко»), Луиз Хупер («Ведьмак»), Майрзи Алмас («Бэтвумен»), Майк Баркер («Рассказ служанки»), Корали Фаржа («Субстанция») и Хиско Хюлсинг («Отмена»). Главную роль в сериале воплотил английский актер Том Старридж. Участие в проекте принимает и Дэвид Тьюлис, известный широкой аудитории по роли профессора-оборотня Римуса Люпина в серии фильмов о «Гарри Поттере».
Шоу насчитывает два сезона, хронометраж серий – около 50 минут.
4. «ОСНОВАНИЕ» (FOUNDATION)
Постер сериала "Основание", FoundationФОТО: Apple TV+
«У проекта "Основание" хороший третий сезон, это американский сериал по выдающемуся роману Айзека Азимова», - сказал НСН режиссер.
Еще один фантастический проект в списке Германа-младшего основан на оригинальной трилогии культовой саги Айзека Азимова - «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия». Ее сюжет разворачивается на протяжении 600 лет. Получив разрешение наследников Азимова, шоураннеры сериала серьезно переработали книги, в том числе придав героям большую эмоциональность. Часть героев первых книг переписали, чтобы добавить в историю больше женских персонажей.
Сам сюжет при адаптации тоже претерпел изменения. По ходу сериала зритель узнать, что представители человеческой расы обитают на нескольких планетах Вселенной. Порядок контролирует единая Галактическая империя. Однажды ученый Хэри Селдон, который изучает математические методы психоистории, предсказывает скорое падение существующей системы власти с последующей эпохой упадка. Желая сохранить знания для будущих поколений, он отправляется в путешествие, в котором намерен собрать вместе талантливых ученых и инженеров.
Среди режиссеров вновь множество имен - Роксанн Доусон («Звездный путь: Вояджер»), Алекс Грейвз («Игра Престолов»), Дэвид С. Гойер (один из сценаристов «Песочного человека»), Дженнифер Фанг («Ривердейл»), Марк Тондерай («Доктор Кто»), Тим Соутэм и Эндрю Бернштейн («Доктор Хаус»), а также Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник»). В кадре можно увидеть Джареда Харриса, Ли Пейса, Лу Льобелл и других.
Сериал насчитывает три сезона, по 10 эпизодов к каждом.
