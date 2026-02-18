Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми, но деловыми

Встреча с участием российской, американской и украинской делегаций продлилась более часа, отмечает RT.

Глава группы из РФ, помощник президента страны Владимир Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». Также помощник российского лидера анонсировал новую встречу по Украине. Она пройдет в ближайшее время.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию.



