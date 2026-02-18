Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми, но деловыми

Второй раунд переговоров по урегулированию на Украине завершился в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мединский и Зятькофф»: Первый день переговоров в Женеве принес тупик, прогресс и раскол

Встреча с участием российской, американской и украинской делегаций продлилась более часа, отмечает RT.

Глава группы из РФ, помощник президента страны Владимир Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». Также помощник российского лидера анонсировал новую встречу по Украине. Она пройдет в ближайшее время.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
ТЕГИ:ЖеневаПереговорыВладимир Мединский

Горячие новости

Все новости

партнеры