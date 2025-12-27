Джек-расселы пролаяли «В лесу родилась елочка» к Новому году
К новогодней премьере комедийного сериала «Жека Рассел» на онлайн‑кинотеатре «КИОН» команды платформы совместно с ON Лейблом (входит в ON Медиа) представили праздничные хиты в исполнении джек‑рассел‑терьеров.
Псы «пропели» три известные новогодние мелодии — «We Wish You a Merry Christmas», «Jingle Bells» и «В лесу родилась ёлочка», представив их в оригинальных музыкальных вариациях.
Инициатором релиза выступил ON Лейбл, а идея напрямую перекликается с сюжетом сериала: в центре истории — бухгалтер Женя, которого возлюбленная превратила в джек‑рассел‑терьера.
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев сказал, что альбом певца Димы Билана Vector V стал самым интересным музыкальным релизом 2025 года.
