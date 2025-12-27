Джек-расселы пролаяли «В лесу родилась елочка» к Новому году

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина и дизеля до марта 2026 года Минпросвещения направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтах Председатель Совета Федерации Матвиенко поручила профильным комитетам разобраться в ситуации с ценами на услуги ветврачей