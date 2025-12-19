Звезда сериала «Ландыши» усомнился в том, что нейросеть заменит актеров в кино
Искусственный интеллект вряд ли заменит актеров в кино и театре, но музыки, созданной с помощью нейросетей, в дальнейшем будет все больше, заявил НСН Денис Степанов.
Искусственный интеллект привнесет в кино и театр новые форматы, но не сможет полноценно заменить живого артиста, заявил специальному корреспонденту НСН на светской премьере сериала «Ландыши. Вторая весна» актер Денис Степанов. В проекте он исполнил роль Кирилла, который в начале первого сезона является женихом главной героини Кати.
«Если мы говорим про кино, то это очень возможно, особенно в сегменте коммерческого искусства. С авторскими, артхаусными фильмами с этим будет сложнее. В таких проектах несколько другие запросы по тому, как актер должен играть, существовать. В театре подобная замена практически невозможна, потому что зритель приходит за ежесекундным проживанием истории вместе с актером. Он является свидетелем таинства, которое актер создает на сцене. Соединиться с этим, на мой взгляд, возможно только в реальности. Еще один важный момент – нейросеть собирает данные исходя из того, что находит в интернете. Чаще всего в интернет выкладывают видео, на которых блогеры что-то показывают, а не проживают какую-то историю. Когда нейросеть из этого собирает базу данных получается, что актер, созданный ИИ, играет плохо», - уточнил он.
По словам собеседника НСН, технологии могут привести к появлению новых форматов.
«Думаю, постепенно будут появляться какие-то новые форматы. Например, недавно я был в «Ленкоме» на спектакле «Репетиция оркестра», это постановка Владимира Панкова. В конце спектакля выходит робот и от его лица звучит большой монолог. Понятно, что там, наверное, это использовалось больше, чтобы показать: до этого была настоящая история, а теперь вышел робот. Он ограничен относительно актерского проживания. Технологии пришли к нам, они уже на сцене», - сказал Степанов.
При этом искусственный интеллект сегодня активно применяется и в музыкальной индустрии, заметил артист. Он также добавил, что технологии постепенно вытесняют навыки реального общения, потому зрители сегодня особенно нуждаются в кино о любви.
«Думаю, в дальнейшем музыки, созданной искусственным интеллектом, будет больше. Нейросеть активно входит в музыкальную историю. Пока это новый тренд – это легко. Однако потом будут завышенные требования, которые нейросеть не сможет выполнить здесь и сейчас. Общая тенденция мирового общества, безусловно, в том, что мы идем в сторону роботизации. Все меньше настоящего человеческого контакта. Некоторые исследования говорят о том, что при общении в сети мы пользуемся ограниченным количество информации, получаем только текстовую вариацию. Если затем люди встречаются вживую, они сидят и не могут поймать контакт эмпатии, чтобы вместе строить конструктивный диалог. К сожалению, этот навык постепенно уходит. Наверное, это и дальше будет происходить. Потому хорошо, что есть сериал «Ландыши» про сильные чувства. Это может как-то встревожить зрителя и направить к мысли, что важно не бояться чувствовать», - заявил он.
Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2025 года. В дальнейшем «Ландыши. Сюжет рассказывает о выросшей в Лондоне дочке миллиардера Кате Орловой, которая выходит замуж за обычном русском танкиста Леху Данилина. Главные роли в сериале исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий. Премьера второго сезона намечена на 1 января 2026 года, напоминает «Радиоточка НСН».
