При этом искусственный интеллект сегодня активно применяется и в музыкальной индустрии, заметил артист. Он также добавил, что технологии постепенно вытесняют навыки реального общения, потому зрители сегодня особенно нуждаются в кино о любви.

«Думаю, в дальнейшем музыки, созданной искусственным интеллектом, будет больше. Нейросеть активно входит в музыкальную историю. Пока это новый тренд – это легко. Однако потом будут завышенные требования, которые нейросеть не сможет выполнить здесь и сейчас. Общая тенденция мирового общества, безусловно, в том, что мы идем в сторону роботизации. Все меньше настоящего человеческого контакта. Некоторые исследования говорят о том, что при общении в сети мы пользуемся ограниченным количество информации, получаем только текстовую вариацию. Если затем люди встречаются вживую, они сидят и не могут поймать контакт эмпатии, чтобы вместе строить конструктивный диалог. К сожалению, этот навык постепенно уходит. Наверное, это и дальше будет происходить. Потому хорошо, что есть сериал «Ландыши» про сильные чувства. Это может как-то встревожить зрителя и направить к мысли, что важно не бояться чувствовать», - заявил он.

Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2025 года. В дальнейшем «Ландыши. Сюжет рассказывает о выросшей в Лондоне дочке миллиардера Кате Орловой, которая выходит замуж за обычном русском танкиста Леху Данилина. Главные роли в сериале исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий. Премьера второго сезона намечена на 1 января 2026 года, напоминает «Радиоточка НСН».

