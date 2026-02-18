В России снижается заболеваемость гриппом, но растет число заражений другими сезонными вирусами. Спад заболеваемости ОРВИ напрямую будет зависеть от погодных условий и солнечной активности, рассказал НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Школы и детские сады закрываются на карантин по всей России из-за высоких темпов распространения ОРВИ. По данным «Известий», это происходит как минимум в 20 регионах. Роспотребнадзор заявил, что уровень заболеваемости стабильный: сейчас он соответствует началу октября 2025 года.

"В России наблюдается интересная динамика респираторных заболеваний. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом снижается, тогда как коронавирусные инфекции демонстрируют рост. При этом речь идет не только о COVID-19, но и о "старых" коронавирусах, которые ранее циркулировали среди населения, но не привлекали такого внимания и не приводили к эпидемии. Также участились случаи риновирусной инфекции. Это привело к общему росту заболеваемости ОРВИ. Эксперты связывают всплеск заболеваемости с временной оттепелью, которая способствовала распространению вирусов. Однако с возвращением морозов в густонаселенных регионах ожидается спад. Это классическая сезонная динамика: респираторные инфекции зависят не только от времени года, но и от текущей погоды", — пояснил Болибок.

Среди наиболее распространенных симптомов ОРВИ остаются: повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боли в горле. Грипп, как правило, начинается с резкого подъема температуры и сухого кашля, без заложенности носа. На фоне текущей эпидемиологической ситуации участились случаи воспаления ЛОР-органов, включая: синуситы (гайморит, фронтит), эпиглоттит (воспаление надгортанника) – редкое, но опасное осложнение, способное привести к перекрытию дыхательных путей.