«Слово пацана» назвали главным российским сериалом 2020-х
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» возглавил топ лучших проектов, вышедших за последние пять лет, следует из исследования «2020-2025. Итоги российских стримингов», представленного «Кинопоиском».
Уточняется, что в опросе приняли участие продюсеры, режиссеры и сценаристы, журналисты и актеры. Среди 311 респондентов - Константин Эрнст, Александр Андрющенко, Вячеслав Муругов, Сарик Андреасян, Михаил Врубель, Юрий Быков, Душан Глигоров, Андрей Золотарев, Александр Петров, Сусанна Альперина и другие. Каждого из них попросили назвать десять главных сериалов из более чем 300 проектов, вышедших с начала 2020 года. Финальный рейтинг считался по количеству упоминаний конкретного шоу.
В него вошли 25 лучших сериалов. Среди них проекты Иви, Кинопоиска, КИОН, Okko, Premier, START и Wink. При этом 16 позиций топа составили односезонные проекты. В том числе и проект «Слово пацана. Кровь на асфальте», занявшего первое место. На втором месте сериал «Чики», вышедший в 2020. На третьем месте – проект 2025 года «Аутсорс».
В топ-10 также вошли такие сериалы, как «Нулевой пациент», «Вампиры средней полосы», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Перевал Дятлова», «Пингвины моей мамы», «Фишер» и «Трасса».
Ранее генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев отметил, что любой художественный контент сегодня должен нести социальную функцию. По его словам, такие сериалы, как «Трасса», «Мамонты» и «Аутсорс» обрели популярность, поскольку затронули важные темы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В конгрессе предупредили об угрозе импичмента Трампу в 2026 году
- Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций
- Директором НИЦЭМ имени Гамалеи стал разработчик вакцины «Спутник V»
- Хакеры взломали каталог Spotify
- Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и ЕС
- Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА
- В России призвали включить цирковое искусство в систему высшего образования
- Бикбаев развеял миф о том, что театры не могут приносить больших денег
- Депутаты от КПРФ призвали восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке
- Украинские СМИ сообщили об увольнении Михаила Подоляка из офиса Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru