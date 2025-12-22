«Слово пацана» назвали главным российским сериалом 2020-х

Уточняется, что в опросе приняли участие продюсеры, режиссеры и сценаристы, журналисты и актеры. Среди 311 респондентов - Константин Эрнст, Александр Андрющенко, Вячеслав Муругов, Сарик Андреасян, Михаил Врубель, Юрий Быков, Душан Глигоров, Андрей Золотарев, Александр Петров, Сусанна Альперина и другие. Каждого из них попросили назвать десять главных сериалов из более чем 300 проектов, вышедших с начала 2020 года. Финальный рейтинг считался по количеству упоминаний конкретного шоу.

В него вошли 25 лучших сериалов. Среди них проекты Иви, Кинопоиска, КИОН, Okko, Premier, START и Wink. При этом 16 позиций топа составили односезонные проекты. В том числе и проект «Слово пацана. Кровь на асфальте», занявшего первое место. На втором месте сериал «Чики», вышедший в 2020. На третьем месте – проект 2025 года «Аутсорс».

В топ-10 также вошли такие сериалы, как «Нулевой пациент», «Вампиры средней полосы», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Перевал Дятлова», «Пингвины моей мамы», «Фишер» и «Трасса».

Ранее генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев отметил, что любой художественный контент сегодня должен нести социальную функцию. По его словам, такие сериалы, как «Трасса», «Мамонты» и «Аутсорс» обрели популярность, поскольку затронули важные темы, передает «Радиоточка НСН».

