Вышел тизер-трейлер сериала «Полдень» по вселенной братьев Стругацких
Вышел тизер-трейлер фантастического триллера Клима Козинского «Полдень» по вселенной Аркадия и Бориса Стругацких. Видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Шестисерийный проект основан на всемирно известном романе писателей «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Съемки сериала уже завершены. Роли в нем сыграли Леонид Ярмольник (Рудольф Сикорски), Юрий Колокольников (Максим Каммерер), Максим Матвеев (Лев Абалкин), Юлия Снигирь и другие. Дата выхода триллера на экраны пока не называется.
Действие картины происходит в 2278 году. Максиму Каммереру поручают найти Льва Абалкина - прогрессора, который нарушил правила и прервал свою миссию на планете Надежда, вернувшись на Землю.
«Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и, узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы», - отмечает «Радиоточка НСН».
Ранее Институт развития интернета (ИРИ) представил 28 игровых сериалов, созданных при поддержке организации, в число флагманских проектов вошли экранизации произведений братьев Стругацких «Трудно быть богом» и «Полдень».
