Первый сезон сериала вышел в 2021 году, а третий станет финальным для истории вампиров из Смоленска. По сюжету третьего сезона в городе начинают пропадать люди и ставки растут. Зрителей ждет судьбоносное противостояние смоленского семейства и уральского клана. При этом каждый герой столкнется с особыми вызовами. Как заметил Стоянов, лейтмотивом съемок для него стала грусть от приближения прощания с любимым героем дедом Славой или же Святославом Вернидубовичем.

«Съемки проходили в веселой атмосфере любви, даже когда физически могло быть очень непросто. Этот фильм снимался в любви. Это последний сезон. Ощущение грусти, того, что ты расстаешься с этим проектом, безусловно, во всех нас присутствовало с самого начала. Мы понимали, что все, с этими персонажами придется расстаться. Больше не встретимся в абсолютно том же составе, хотя в кино возможно всякое, мы не раз пересечемся, но не в этом проекте. Лейтмотив моего пребывания на съемках – грусть. Грустно расставаться с этим, потому что этот проект очень много дал нам всем», - рассказал он.