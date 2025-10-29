«Жить вечно - невыносимо!»: Стоянов о финале сериала «Вампиры средней полосы»
Юрий Стоянов рассказал НСН, что ему было не просто проститься с проектом и своим экранным героем.
Герои сериала «Вампиры средней полосы» не являются кровными родственниками, но их узы крепче некоторых семейных связей, заявил в интервью НСН народный артист России Юрий Стоянов, исполнивший в проекте одну из главных ролей.
Первый сезон сериала вышел в 2021 году, а третий станет финальным для истории вампиров из Смоленска. По сюжету третьего сезона в городе начинают пропадать люди и ставки растут. Зрителей ждет судьбоносное противостояние смоленского семейства и уральского клана. При этом каждый герой столкнется с особыми вызовами. Как заметил Стоянов, лейтмотивом съемок для него стала грусть от приближения прощания с любимым героем дедом Славой или же Святославом Вернидубовичем.
«Съемки проходили в веселой атмосфере любви, даже когда физически могло быть очень непросто. Этот фильм снимался в любви. Это последний сезон. Ощущение грусти, того, что ты расстаешься с этим проектом, безусловно, во всех нас присутствовало с самого начала. Мы понимали, что все, с этими персонажами придется расстаться. Больше не встретимся в абсолютно том же составе, хотя в кино возможно всякое, мы не раз пересечемся, но не в этом проекте. Лейтмотив моего пребывания на съемках – грусть. Грустно расставаться с этим, потому что этот проект очень много дал нам всем», - рассказал он.
Как заметил собеседник НСН, вампирский клан из Смоленска не связывают родственные узы, однако за три сезона герои стали настоящей семьей.
«Жизнь человека складывается по-разному, но мой персонаж - это глава семьи. В этой семье нет ни одного родного ему ребенка генетически. У каждого героя была своя биография. Но они в результате считают себя настоящей семьей. Эти узы бывают сильнее, чем некоторые семейные связи. Хотя в каком-то смысле узы в этой семье кровные, ведь мы говорим о вампирах. Они отдали себя городу. Они защищали Смоленск. Мой персонаж, по крайней мере, делал это на протяжении тысячи лет. Моему персонажу тысяча лет. Он научил меня очень простой вещи: бессмертие – страшная мука и тяжелый крест. Это грустная история на самом деле. Все, что нарушает промысел Божий, эта жажда, вечная жизнь – невыносимая ноша», - уточнил актер.
В третьем сезоне к актерскому составу сериала присоединился Тимофей Кочнев, заменив в роли Женька Глеба Калюжного. Актер не снимался в продолжении проекта, поскольку в мае 2025 года ушел в армию. Стоянов подчеркнул, что сценаристы сумели сюжетно объяснить смену облика героя, а Кочнев органично влился в смоленскую семью.
«Я с тревогой и желанием сохранить все то хорошее, что было, отнесся бы к приходу любого нового человека. Это вынужденная ситуация, из которой с моей точки зрения очень изящно вышли сценаристы. Парень оказался очень славный. Ему было, конечно, непросто. Он понимал, что играет не просто роль, а роль, которую уже два сезона играл другой человек, а мы все привыкли к этому. С моей точки зрения он очень органично, естественно влился в нашу историю», - сказал он.
Премьера третьего заключительного сезона сериала «Вампиры средней полосы» состоится в онлайн-кинотеатре Start 1 ноября. В этот день представят первую серию, в дальнейшем эпизоды будут выходить раз в неделю.
Ранее основатель ООО «ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов отметил, что среди российского зрителя нарастает потребность в кино, которое бы не просто выступало развлечением, а отражало глубинный код культуры страны. По его словам, важно не только показывать алгоритмы добра, но и описывать зло, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке дронов ВСУ
- Средний чек абонентов вырос на 20% из-за блокировки звонков в мессенджерах
- Володин призвал ввести спецсчета для пенсий иноагентов
- «Жить вечно - невыносимо!»: Стоянов о финале сериала «Вампиры средней полосы»
- ВС России освободили Вишневое в Днепропетровской области
- Песков: Путин объяснил решение о размещении «Орешника» в Белоруссии
- СМИ: В Саудовской Аравии построят стадион на крыше небоскреба
- Почти 17 млн россиян оформили самозапрет на кредиты
- Набиуллина: Существенного переукрепления курса рубля нет
- Готовьте 60 тысяч: У россиян появился шанс на прямые авиарейсы с Японией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru