По словам режиссера, отдельной гордостью для него является актерский состав проекта.

«Кастинг – результат двухмесячного труда, а не просто удача. Все актеры в проекте превосходны. Юрий Чурсин впервые снялся в роли Кощея, и у него получилось отлично. Верлиока в исполнении Даниила Воробьева – превосходный антагонист. По сути персонаж написан для него. Соня Воронцова, которая сыграет в сериале Кнопку, изначально проходила кастинг на роль Марьи. Пообщавшись, мы поняли, что она не очень сходится с героиней. Но Соня настолько невероятная, что я написал роль персонально для нее. Также персонально писался персонаж под Владислава Тирона. В целом они заслуживают отдельного спин-оффа, зритель точно их полюбит. Они красивые, необычные, сказочные, классные», - объяснил он.

По сюжету в тихом городке Искры живут две сестры-колдуньи. Отличница Злата должна унаследовать от матери роль хранительницы границы между мирами людей и теней. Ее сестра Марья мечтает о жизни обычного человека. Однажды она открывает портал в Мир теней, и Злата погибает в попытке исправить случившееся. Теперь у Марьи есть 9 дней, чтобы спасти сестру. Премьера сериала на «Кинопоиске» ожидается в 2026 году.

Ранее основатель ООО «ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов допустил, что кино сегодня должно не просто показывать алгоритмы добра, но и описывать природу зла, напоминает «Радиоточка НСН».

