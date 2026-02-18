Женщина погибла в Брянской области при атаке дронов ВСУ

Мирная жительница погибла в Брянской области при атаке украинских беспилотников. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области уничтожили 229 беспилотников

По его словам, трагедия произошла село Алейниково Стародубского муниципального округа, которое было атаковано дронами-камикадзе ВСУ.

«Выражаю глубокие соболезнования... Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», - добавил он.

Ранее Богомаз рассказал, что украинский дрон-камикадзе атаковал в селе Азаровка гражданский автомобиль, водитель которого погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

