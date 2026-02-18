Захарова назвала заявления Запада по Навальному «плодами больного воображения»

Заявления стран Запада про якобы отравление Алексея Навального (включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) являются плодами больного воображения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она отметила, что русофобская кампания «вышла за грани здравого смысла и адекватного восприятия объективной реальности».

«Мы рассчитываем, что обращение этих государств в Организацию по запрещению химического оружия получат надлежащую критическую оценку», - заключила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает «выводы» западных экспертов о том, что причиной смерти Навального якобы стало отравление ядом лягушки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

