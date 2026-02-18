Куренков: На службу в МЧС могут ежегодно направлять до 5 тысяч срочников

«С Министерством обороны России достигнуты договоренности по выделению МЧС России ежегодно до 5 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», - цитирует министра ТАСС.

Меры необходимы для комплектования Федеральной противопожарной службы без увеличения штатной численности МЧС на фоне нехватки пожарных в подразделениях ведомства. В среднем в РФ укомплектованность составляет 65,5%, некомплект - более трети.

Ранее Куренков заявлял, что МЧС и Минобороны согласовали возможность привлечения срочников к работе ФПС. Если президент Владимир Путин поддержит предложение, потребуется внести поправки в закон «О пожарной безопасности».

