В России будет создана онковакцина от мелкоклеточного рака легкого
В России будет создана онковакцина от мелкоклеточного рака лёгкого. Как сообщает RT, об этом заявил главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
На заседании Совета Федерации он напомнил, что ранее в России впервые в мире получили вакцину по лечению меланомы.
«Следом будет разработана вакцина для мелкоклеточного рака лёгкого», - указал Каприн, добавив, что уже получено финансированное госзадание от Минздрава.
Ранее министерство здравоохранения РФ выдало официальное разрешение на использование мРНК-вакцины для лечения меланомы «Неовак-РОНЦ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
