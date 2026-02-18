В России будет создана онковакцина от мелкоклеточного рака легкого

В России будет создана онковакцина от мелкоклеточного рака лёгкого. Как сообщает RT, об этом заявил главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

На заседании Совета Федерации он напомнил, что ранее в России впервые в мире получили вакцину по лечению меланомы.

«Следом будет разработана вакцина для мелкоклеточного рака лёгкого», - указал Каприн, добавив, что уже получено финансированное госзадание от Минздрава.

Ранее министерство здравоохранения РФ выдало официальное разрешение на использование мРНК-вакцины для лечения меланомы «Неовак-РОНЦ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
