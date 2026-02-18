В МВД сообщили о возбуждении более 830 уголовных дел о дропперстве
За период с июля 2025 года по 1 февраля 2026 года было возбуждено 832 уголовных дела о дропперстве, то есть использовании подставных лиц для обналичивания денег. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МВД России Андрей Храпов.
Выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах», он указал, что 180 из этих дел уже находятся на рассмотрении в судах.
Он добавил, что к уголовной ответственности были привлечены 174 дропперов и 69 организаторов—дроповодов.
Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев заявил «Радиоточке НСН», что бороться с мошенниками и дропперами поможет единый реестр банковских карт, который намерен разработать Центробанк.
