В МВД сообщили о возбуждении более 830 уголовных дел о дропперстве

Выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах», он указал, что 180 из этих дел уже находятся на рассмотрении в судах.

Он добавил, что к уголовной ответственности были привлечены 174 дропперов и 69 организаторов—дроповодов.

Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев заявил «Радиоточке НСН», что бороться с мошенниками и дропперами поможет единый реестр банковских карт, который намерен разработать Центробанк.

