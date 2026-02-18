«Могут и списать»: Клименко о штрафах на 90 квинтиллионов к Google
В Госдуме предложат внести «поправочки» в цифру с 18 нулями, сказал в эфире НСН Герман Клименко, призвав не ждать решения этого вопроса до окончания спецоперации.
Штрафы в отношении дочерней компании Google в России после окончания СВО будут уменьшены или вообще списаны, предположил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Верховный суд России ранее не стал подавать на пересмотр жалобу Google International LLC по делу о взыскании с ООО «Гугл» более 91,5 квинтиллиона рублей в пользу российских телеканалов. Речь идет о штрафах за неисполнение компанией решений российских судов о разблокировке YouTube-каналов российских СМИ. Клименко объяснил, что будет с рекордным штрафом, в котором фигурирует квинтиллион - число с 18 нулями.
«Существует практика, когда насчитываются очень большие штрафы, а потом суд принимает решение о снижении штрафных санкций. Очевидно, что эти штрафы будут в конце концов приведены в какое-то разумное состояние, которое Google сможет заплатить. Можно предсказать, что это произойдет, когда закончится СВО и мы сможем начать переговоры. Сейчас между Google и нами не может быть никакого юридического общения в силу санкций. Учитывая, что компания здесь обанкрочена, она не может толком свои интересы представлять. Через какое-то время после того, как закончится СВО, когда наши адвокаты смогут представлять наши интересы там, а адвокаты Google здесь, я думаю, вопрос будет как-то урегулирован, но не раньше», - пояснил эксперт.
Клменко допустил, что этот штраф вообще могут списать.
«По общему римскому праву, вся система наказаний призвана не обанкротить, а стимулировать ответчика к решению вопроса. Такой размер штрафа просто неправильно сформулирован. Я не удивлюсь, что завтра выступит какой-нибудь депутат и скажет: "коллеги, давайте внесем поправочки". А может вообще примут решение списать эти штрафы», - заключил собеседник НСН.
ООО «Гугл» было признано банкротом в октябре 2023 года. При этом требования российских телеканалов к материнской компании Google превысили в 2025 году 2,8 дуодециллиона рублей. Это число с 39 нулями, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
