Штрафы в отношении дочерней компании Google в России после окончания СВО будут уменьшены или вообще списаны, предположил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Верховный суд России ранее не стал подавать на пересмотр жалобу Google International LLC по делу о взыскании с ООО «Гугл» более 91,5 квинтиллиона рублей в пользу российских телеканалов. Речь идет о штрафах за неисполнение компанией решений российских судов о разблокировке YouTube-каналов российских СМИ. Клименко объяснил, что будет с рекордным штрафом, в котором фигурирует квинтиллион - число с 18 нулями.