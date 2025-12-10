Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии журнала Time. Как уточнили в издании, 51-летний актер даже спустя 30 лет работы выбирает непредсказуемые проекты, оставаясь востребованным у зрителя. Ранее фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», в котором Ди Каприо сыграл главную роль, стал лидером по числу номинаций на «Золотом глобусе». Картина представлена в 9 категориях. Григорьев заметил, что в России по итогу года сложно выделить актера номер один.

«Не могу никого назвать артистом года. У нас нет никого такого масштаба, как Ди Каприо. Нет такой величины, мощного актера, которого хотелось бы назвать лучшим. Все по чуть-чуть где-то снимаются. Однако не могу сказать, что за последний год вышел какой-то сумасшедший фильм, в котором какой-то актер всех поразил и сыграл. Такого человека просто нет», - заметил он.