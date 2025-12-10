Кинокритики назвали главного актера 2025 года
Роман Григорьев заявил НСН, что в 2025 году в России нет актера, который бы поразил своим талантом, а Лидия Маслова назвала главным артистом Данилу Козловского.
В России в 2025 году не было громкого фильма с яркой актерской работой, заявил в беседе с НСН кинокритик Роман Григорьев. Со своей стороны кинокритик Лидия Маслова назвала лучшим актером года в России Данилу Козловского, который вернулся на малые экраны с сериалом «Бар "Один звонок"».
Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии журнала Time. Как уточнили в издании, 51-летний актер даже спустя 30 лет работы выбирает непредсказуемые проекты, оставаясь востребованным у зрителя. Ранее фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», в котором Ди Каприо сыграл главную роль, стал лидером по числу номинаций на «Золотом глобусе». Картина представлена в 9 категориях. Григорьев заметил, что в России по итогу года сложно выделить актера номер один.
«Не могу никого назвать артистом года. У нас нет никого такого масштаба, как Ди Каприо. Нет такой величины, мощного актера, которого хотелось бы назвать лучшим. Все по чуть-чуть где-то снимаются. Однако не могу сказать, что за последний год вышел какой-то сумасшедший фильм, в котором какой-то актер всех поразил и сыграл. Такого человека просто нет», - заметил он.
В свою очередь кинокритик Лидия Маслова в беседе с НСН допустила, что актер года в России - Данила Козловский.
«Наверное, артистом года можно назвать Данилу Козловского. Всем очень нравится, что он вернулся в форму в «Баре "Один звонок"». Однако, думаю, аналогии с Ди Каприо неуместны», - уточнила она.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне назвали лучшим актером 2025 года народного артиста РФ Сергея Безрукова. В топ-10 лучших артистов, по мнению респондентов, также вошли Сергей Бурунов, Юра Борисов, Александр Петров, Никита Михалков, Константин Хабенский, Владимир Машков, Иван Янковский, Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов, напоминает «Радиоточка НСН».
