О завершении съемок проекта сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Роль Руматы в сериале исполнил сербский актер Александар Радойичич, знакомый российскому зрителю по фильму «Балканский рубеж». Также в кадре можно будет увидеть Сергея Безрукова, Викторию Исакову, Никиту Кологрива, Льва Зулькарнаева и многих других артистов. Режиссером выступил Дмитрий Тюрин («Магомаев», «Триггер», «Эпидемия»). Золотарев отметил, что в процессе создания сценария сюжет повести дополнили новые сюжетные линии.

«Я обожаю "Трудно быть Богом", это моя настольная книга детства. Я многократно перечитывал ее и мечтал, что когда-то возникнет экранизация. С большим уважением отношусь к Алексею Герману-старшему и к его творениям. Мы пошли по другому пути, не пытаясь с ним конкурировать, пошли по пути зрительского кино. В сериале присутствуют все линии, которые есть у Стругацких, но надо сказать, что "Трудно быть Богом" - довольно небольшая повесть. Добавилось много линий. Они вдохновлены исключительно тем, что было в повести Стругацких. Там было довольно много авторских предложений, о том, что было бы, если произошло то-то и то-то. Это "что было бы", которое я взял у Стругацких, стало основой для новых линий сериала. Там практически нет отсебятины. Просто развитие предположений, которые были сделаны авторами», - рассказал он.