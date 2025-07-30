- Ожидали ли вы, что «Ландыши. Такая нежная любовь» будут настолько успешными и получат столь мощный отклик аудитории?

Если говорить искренне — а мы за искренний диалог и друг с другом, и со зрителем, — я с самого начала понимал, что проект не провалится. Было ощущение, что он пойдет нормально. Но чтобы сразу так зашло — об этом можно было только мечтать. Если честно, я давно не мечтаю в категориях «успех — неуспех». Конечно, это всегда неожиданно. Когда 1 января вышла первая серия, то уже вечером стало понятно — турбо-поперло. Мы все были немного ошарашены, особенно дебютанты и исполнители главных ролей. Поэтому если коротко — нет, такого мы не ожидали.

- В чем, на ваш взгляд, залог успеха проекта? Аудитории сегодня не хватает искренний историй, музыки или, возможно чего-то другого?

- Во-первых, крепкий сюжет и история с неожиданными поворотами. Даже при всем том количестве, скажем так, клише, использованных в этом проекте, у нас все равно достаточно много неожиданных поворотов. И это сработало. Во-вторых, это искренность. Мы не замалчиваем правду, не делаем вид, что мы живем в какой-то другой стране, в каком-то другом мире, не обращая внимания на то, что происходит. Это честная попытка говорить с аудиторией напрямую.

Залог успеха и в том, что появляются новые лица. Вообще, такие проекты дают возможность работать с дебютантами и работать с молодой аудиторией. Мне это очень нравится. Так как 90% нашего киносообщества не хотят участвовать в таких проектах, остается маленький процент молодых людей, которые готовы рискнуть и попробовать. И мы даем им этот шанс. Здесь наши интересы, в принципе, сходятся. Мы получаем отличных новых артистов, новые незамыленные лица, получаем искренность, энергию, задор. И зритель, как мне кажется, чувствует вот эту непосредственную искренность и желание сделать качественно свою работу. Я думаю, на примере «Ландышей» и других проектов становится очевидно, что вот эта замкнутая система «медийных имен», которые кочуют из проекта в проект — не залог успеха. Это скорее иллюзия. И в каком-то смысле мы смогли ее немного пошатнуть. В общем, крепкая история, правильный кастинг - наверное, это основные составляющие успеха.