Актер Александар Радойичич сыграет Дона Румату в сериале «Трудно быть богом»
Роль Дона Руматы в сериале «Трудно быть богом», основанном на одноименном произведении братьев Стругацких, исполнит сербский актер Александар Радойичич, сообщает пресс-служба «Кинопоиска».
Артист, знакомый широкому зрителю по проектам «Монтевидео: Божественное видение» и «Балканский рубеж», подчеркнул, что его герой олицетворяет чистоту человеческой души и по сути является ребенком в теле взрослого.
«Как и следует из названия «Трудно быть богом», я не воспринимал Румату как совершенство. Напротив, стремился сохранить в нем человеческие черты, сделать его живым и близким зрителю», - рассказал он.
Сценаристом проекта выступил Андрей Золотарев, а режиссером Дмитрий Тюрин. Съемки сериала частично проходят в Иране.
Ранее народный артист РФ Сергей Безруков сообщал, что тоже сыграет одну из ролей в сериале, напоминает «Радиоточка НСН».
