Помощник президента РФ Владимир Мединский может вызывать у украинской делегации на переговорах эмоциональное отторжение, но переговоры трудно идут главным образом из-за разных взглядов на Донбасс, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Трехсторонние переговоры в Женеве завершились. Накануне они шли более четырех часов, сегодня - около двух. Возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что встречи были «тяжелыми, но деловыми». Следующий раунд, по его словам, состоится в ближайшее время. Президент Украины уже заявил, что позиции сторон остаются разными, заметного прогресса пока нет. Издание Axios со ссылкой на источники ранее утверждало, что переговоры могли «застопориться» из-за позиций, представленных Мединским.

«Вряд ли Мединский мог сказать на переговорах что-то новое. Он хотя не профессиональный дипломат, но имеет опыт в ведении переговоров со стороны России в Стамбуле. Он человек очень опытный, хорошо разбирается в политике. Но то, что Мединский является помощником президента, украинскую сторону мало устраивает. В первую очередь здесь чисто эмоциональное отношение к личности Мединского. Украинцы вспоминают его речи как исторические нравоучения. У них совершенно другая точка зрения на это, поэтому для них такие исторические экскурсы неприемлемы. Обычно это не приветствуется: переговоры идут не для того, чтобы какая-то сторона говорила о том, как что-то когда-то было в истории», - пояснил Корчмарь.