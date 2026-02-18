Исторические нравоучения: Почему Мединский вызывает «отторжение» у Киева
Вряд ли Мединский представил какие-то новые условия Кремля относительно мирного урегулирования конфликта на переговорах, но его «исторические нравоучения» - чисто эмоциональный вопрос для украинских делегатов, заявил НСН экс-дипломат Василий Корчмарь.
Помощник президента РФ Владимир Мединский может вызывать у украинской делегации на переговорах эмоциональное отторжение, но переговоры трудно идут главным образом из-за разных взглядов на Донбасс, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
Трехсторонние переговоры в Женеве завершились. Накануне они шли более четырех часов, сегодня - около двух. Возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что встречи были «тяжелыми, но деловыми». Следующий раунд, по его словам, состоится в ближайшее время. Президент Украины уже заявил, что позиции сторон остаются разными, заметного прогресса пока нет. Издание Axios со ссылкой на источники ранее утверждало, что переговоры могли «застопориться» из-за позиций, представленных Мединским.
«Вряд ли Мединский мог сказать на переговорах что-то новое. Он хотя не профессиональный дипломат, но имеет опыт в ведении переговоров со стороны России в Стамбуле. Он человек очень опытный, хорошо разбирается в политике. Но то, что Мединский является помощником президента, украинскую сторону мало устраивает. В первую очередь здесь чисто эмоциональное отношение к личности Мединского. Украинцы вспоминают его речи как исторические нравоучения. У них совершенно другая точка зрения на это, поэтому для них такие исторические экскурсы неприемлемы. Обычно это не приветствуется: переговоры идут не для того, чтобы какая-то сторона говорила о том, как что-то когда-то было в истории», - пояснил Корчмарь.
Вряд ли Россия выдвинула в Женеве какие-то новые требования к Украине, основным камнем преткновения остается принадлежность Донбасса. Выхода из этого тупика на данный момент не просматривается, а переговоры могут вновь затянуться или вовсе оборваться.
«Позиции России прежние, без нововведений. Поставленные цели далеко идущие и требуют поэтапного выполнения. Первый шаг был сделан в Абу-Даби - это то, что между собой начали разговаривать военные. Это шаг к прекращению огня, потому что военные лучше знают обстановку, как разводить войска и что такое невозобновление огня после прекращения боевых действий. Это позитивный шаг, который показал, что стороны намерены обговаривать и другие вопросы. Здесь много нюансов, которые требуют анализа. Но самое главное - это позиция Зеленского насчет Донбасса. Так что здесь все будет идти к тому, чтобы и затягивать переговоры, и обстановку осложнять. К сожалению, пока просвета не видно. Сейчас для Украины главное - получить гарантии безопасности от США. А президент Дональд Трамп говорит, что гарантии будут, когда будет прекращение огня. Такой вот круг, который сейчас разомкнуть очень сложно», - считает дипломат.
Германия вовсе не собирается сворачивать военное сотрудничество с Киевом, но готова идти на компромисс по невступлению Украины в НАТО, заявил ранее в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.
