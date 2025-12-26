«Белый пароход», «Аутсорс» и «Ветер»: Жан Просянов назвал главные кинопобеды 2025 года
Среди главных достижений российского кино в 2025 году можно выделить кассовые сборы ромкома «Сводишь с ума» Дарья Лебедевой, выход в прокат первого углеродно-нейтрального фильма и не только, рассказал НСН Жан Просянов.
В 2025 году в России вышло немало успешных фильмов и сериалов. При этом российской киноиндустрии нужна масштабная франшиза, которую по уровню глубины и многослойности можно было бы сравнить с миром Гарри Поттера, и в 2026 году эта цель может быть достигнута, заметил в беседе с НСН российский продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.
ВЫБОР СЕРИАЛА
Традиционно в конце года портал «Кино-Театр.Ру» представляет рейтинг лучших сериалов года по мнению кинокритиков. В 2025 году в опросе приняли участие 25 экспертов. Среди 254 сериалов они выделили 43 проекта. Первое место рейтинга безоговорочно занял «Аутсорс» Душана Глигорова, представленный на онлайн-кинотеатре Okko. На второй строчке разместился сериал Анны Кузнецовой «Дыши», который тоже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Замкнул тройку проект «Подслушано в Рыбинске» Петра Тодоровского от платформ Premier и Start.
Сам Просянов в беседе с НСН тоже выделил «Аутсорс», но заметил, что в 2025 году были и другие интересные сериалы.
«На мой взгляд, один из главных прорывов года – «Ландыши». Это сериал с новыми свежими лицами, который затронул интересную тему. Также выделю и сериал «Аутсорс». Многие говорят, что это чернуха, но, по-моему, это очень интересная глубокая работа. Приятно удивил «Фишер», хотя кому-то финал показался сомнительным. «Камбэк» - хороший сериал. Не могу сказать, что этот год был хуже предыдущего. Дело в том, что появление «Слова пацана» поменяло правила игры, объяснило нам, что рынок намного больше. Мы достигли экстремума. После него новая нормальность кажется странной. Надеюсь, 2026 год будет годом адекватной нормальности», - объяснил он.
ГЛАВНЫЕ ФИЛЬМЫ 2025 ГОДА
Среди лучших фильмов 2025 года собеседник НСН выделил картину «Лермонтов» Бакура Бакурадзе. Также запомнился ему и фильм «Ветер» Сергея Члиянца. После показа на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске выход в широкий прокат планировался на 6 ноября, но на фоне конкуренции на дате премьеру отложили на весну 2026 года. Помимо «Лермонтова» и «Ветра» Просянов выделил и картину «Белый пароход», в которой он выступил в качестве продюсера.
«Лично для меня главный фильм года – «Белый пароход». Проект, участвовал в фестивале «Маяк. Это дебют замечательного режиссера Инги Шепелевой. Также это первый углеродно-нейтральный фильм, созданный в России. Пока из этого не сложилось системы, но рад, что мы были первыми, надеюсь, благодаря этому мы останемся в истории. Удивительно, что пока никто не подхватил наш опыт, но движение есть. Я также очень ценю то, что делают коллеги в Мурманске, проект «Зеленый экран»», - рассказал продюсер.
При этом победой русского кино в 2025 году он назвал результаты проката фильма «Сводишь с ума». Режиссер картины Дарья Лебедева отмечала, что кинотеатры не ожидали от ромкомы сборов больше 15 миллионов рублей в прокате. Однако продвижение в соцсетях помогло расширить аудиторию и в итоге касса картины превысила 100 миллионов рублей.
«Победа русского кино в этом году – фильм «Сводишь с ума» Дарьи Лебедевой. Фильм был представлен на фестивале «Короче». Я понял, что соскучился по понятной мелодраме с красивыми молодыми актерами, прикольным закрутом и вечной мыслью: «Я люблю, а что если бы…». Работа Даши с этим проектом феноменальна. Это истинное авторство – так стараться доносить свое творение до зрителя, работать, не опускать руки. Именно это позволило ей собрать в прокате больше 100 миллионов. Это очень круто», - подчеркнул Просянов.
Стоит отметить, что в 2025 году в России выходило несколько мелодраматичных комедий: «Туда» (сборы 66,1 миллиона рублей), «Походу любовь» (8,9 миллиона рублей), «Притворись моим мужем» (сборы 31,1 миллиона рублей), «Пара на пару» (сборы 18,3 миллиона рублей). Однако этим картинам не удалось преодолеть планку в 100 миллионов рублей в прокате.
«Грустью года» основатель портала «Кино-Театр.Ру» назвал сборы в прокате картины «Семьянин» Дмитрия Власкина с Павлом Деревянко и Юлией Снигирь. Фильм, стартовавший в прокате с 4 декабря, заработала скромные 30 миллионов рублей.
«Этот фильм был признан лучшим по версии фестиваля «Новый сезон». Картина хорошая, то, что она собрала так мало – очень печально», - заметил Просянов.
ПРЕЦЕДЕНТ «ХОЛОПА 3»
По словам собеседника НСН, киноиндустрия сегодня будто живет от одного большого события к другому. Однако хотелось бы, чтобы кинорелизы более равномерно распределялись по году. Как напомнил Просянов, летом 2026 года будет сделан важный шаг в этом направлении.
«Казалось бы, сегодня все, что угодно, можно выпустить, когда угодно. Но лучшие даты по-прежнему – Новый год, 8 марта, 14 февраля, 23 февраля, детские каникулы. Хочется, чтобы в любой момент можно было прийти в кинотеатр и найти там что-то для себя. Движение в эту сторону идет. Мы уже знаем, что в дальнейшем третьи части кинофраншиз, которые создаются при господдержке, будут выходить в прокат летом. Очень давно, а, возможно, никогда большой российский блокбастер не выходил летом. Хочется, чтобы у «Холопа 3» все получилось, потому что летом все действительно не ограничивается речкой, картошкой и шашлыками», - заявил он.
УПОР НА ФРАНШИЗЫ
Среди прочего Просянов признался, что, когда живешь в рутине кинематографа, сложно заметить успехи. Между тем их в 2025 году было немало. Он также допустил, что в 2026 году российская киноиндустрия сможет достичь еще одной важной цели.
«Зумеры смотрят фильмы в рилсах, не могут удержать внимание дольше, чем на 1,5 минуты. Все это правда. Однако, когда ты искренне за что-то цепляешься, готов сходить в кино 5-7 раз, рассказать друзьям. Фанатство для современной молодежи становится частью жизни, частью того, через что они себя определяют. Когда ты делаешь контент, который так цепляет, у тебя все получается. Лично у меня главное развлекательное впечатление года – когда мы с женой были в Токио в парке Гарри Поттера. Искренне жду, что наша индустрия создаст франшизу такой же глубины и многослойности. Есть «Последний богатырь». Еще немного, и у нас получится. Мы правда этого достойны и очень долго к этому шли. Были к этому крайне близки в 2019 году. У нас были сериалы «Эпидемия», «Лучше, чем люди». Мы делаем одни из лучших костюмных драм в мире. Нам просто нужно еще немного везения. Очень хочу, чтобы в 2026 году мы создали свою классную международную франшизу», - заключил он.
Ранее продюсер, сценарист и сооснователь компании «Водород» Михаил Врубель в интервью «Радиоточке НСН» рассказал, что конкуренция всегда делает кинематографистов сильнее, а зрителей счастливее. По его словам, конкурентная среда лишь способствует повышению качества фильмов в прокате.
