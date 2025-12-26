ВЫБОР СЕРИАЛА

Традиционно в конце года портал «Кино-Театр.Ру» представляет рейтинг лучших сериалов года по мнению кинокритиков. В 2025 году в опросе приняли участие 25 экспертов. Среди 254 сериалов они выделили 43 проекта. Первое место рейтинга безоговорочно занял «Аутсорс» Душана Глигорова, представленный на онлайн-кинотеатре Okko. На второй строчке разместился сериал Анны Кузнецовой «Дыши», который тоже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Замкнул тройку проект «Подслушано в Рыбинске» Петра Тодоровского от платформ Premier и Start.

Сам Просянов в беседе с НСН тоже выделил «Аутсорс», но заметил, что в 2025 году были и другие интересные сериалы.

«На мой взгляд, один из главных прорывов года – «Ландыши». Это сериал с новыми свежими лицами, который затронул интересную тему. Также выделю и сериал «Аутсорс». Многие говорят, что это чернуха, но, по-моему, это очень интересная глубокая работа. Приятно удивил «Фишер», хотя кому-то финал показался сомнительным. «Камбэк» - хороший сериал. Не могу сказать, что этот год был хуже предыдущего. Дело в том, что появление «Слова пацана» поменяло правила игры, объяснило нам, что рынок намного больше. Мы достигли экстремума. После него новая нормальность кажется странной. Надеюсь, 2026 год будет годом адекватной нормальности», - объяснил он.