В рамках фестиваля творческая команда представила первую серию сериала, выход которого намечен на 19 января. В эпизоде можно встретить достаточно флэшбеков, однако режиссер Соберсаша (настоящее имя — Александр Пьяных) заверил НСН, что сериал расширит историю, знакомую зрителям.

«Флэшбеки в дальнейшем будут, они являются неотъемлемой частью для раскрытия всех персонажей. Но в любом случае это не все, из чего состоит сериал. В нем также будет множество дополнений», - отметил он.

Как добавил Соберсаша, Сергей Разумовский в сериале выжил в отличие от последнего фильма кинофраншизы.

Первый сезон проекта будет включать шесть эпизодов, каждый из которых посвящен отдельному персонажу киновселенной «Майора Грома», передает «Радиоточка НСН».

