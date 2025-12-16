Альтернатива «Игре»: Чем удивит сериал по «Майору Грому»
Некоторых героев в новом сериале по «Майору Грому» ждет развитие сюжета, отличное от истории, представленной в последнем фильме кинофраншизы, заверили НСН режиссер Соберсаша и креативный продюсер Олег Трофим.
Сериал «Майор Гром: Игра против правил» покажет события, знакомые зрителю, под новым углом. Об этом на площадке фестиваля Сomic Con Игромир специальному корреспонденту НСН рассказал креативный продюсер сериала и режиссер трех фильмов франшизы «Майор Гром» Олег Трофим.
«В сериале вещи, рассказанные в фильмах, обрастают новыми подробностями, нюансами. Эти детали помогут ощутить всю остроту событий и переживаний, которые проживают наши герои. В то же время некоторые сюжетные линии конструируются таким образом, что отношение к героям и поступкам, которые они совершают, можно будет увидеть совершенно под другим углом. Будет больше трех часов нового материала, также сцены, которые прежде не выходили в кино. Кого-то из персонажей ждет сюжет, альтернативный от того, что видел зритель в фильме «Майор Гром: Игра». Повороты истории будут совершенно непредсказуемые. Нового материала много, потому рекомендую к просмотру особенно тем, кто смотрел и заинтересовался нашей киновселенной», - заявил он.
В рамках фестиваля творческая команда представила первую серию сериала, выход которого намечен на 19 января. В эпизоде можно встретить достаточно флэшбеков, однако режиссер Соберсаша (настоящее имя — Александр Пьяных) заверил НСН, что сериал расширит историю, знакомую зрителям.
«Флэшбеки в дальнейшем будут, они являются неотъемлемой частью для раскрытия всех персонажей. Но в любом случае это не все, из чего состоит сериал. В нем также будет множество дополнений», - отметил он.
Как добавил Соберсаша, Сергей Разумовский в сериале выжил в отличие от последнего фильма кинофраншизы.
Первый сезон проекта будет включать шесть эпизодов, каждый из которых посвящен отдельному персонажу киновселенной «Майора Грома», передает «Радиоточка НСН».
- Альтернатива «Игре»: Чем удивит сериал по «Майору Грому»
