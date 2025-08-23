В России появятся комиксы по мотивам сериалов

Отмечается, что каждый из трех комиксов будет самостоятельной историей, параллельной сюжетам телевизионных сериалов.



Дата выхода комиксов пока не раскрывается, но известно, что продажи стартуют уже в этом году.

Главный редактор Bubble Роман Котков отметил, что комиксы позволяют развивать истории, экранизация которых стала бы слишком дорогой.

Издательство Bubble Comics получило наибольшую известность благодаря серии комиксов «Майор гром», первые тома которой были успешно экранизированы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

