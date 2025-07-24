Россияне назвали любимых комедийных актеров
Любимым комедийным актёром россиян стал Павел Деревянко. Согласно результатам опроса МТС, на который ссылается «Газета.Ru», за него проголосовали 36% респондентов.
Второе место в списке занял заслуженный артист РФ, актёр и музыкант Николай Фоменко. ТОП-3 замкнул звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.
Среди комедийных актрис первое место в рейтинге заняла Марина Федункив, за которую свои голоса отдали 46% россиян.
Исследователи добавили, что комедийные фильмы любят 92% россиян в возрасте от 25 до 55 лет, при этом женщины предпочитают ромкомы, а мужчины — чёрные комедии.
Ранее Деревянко снялся в комедийно-драматическом сериале «Первый номер» по сценарию журналиста Сергея Минаева, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru