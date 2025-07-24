Россияне назвали любимых комедийных актеров

Второе место в списке занял заслуженный артист РФ, актёр и музыкант Николай Фоменко. ТОП-3 замкнул звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.

Среди комедийных актрис первое место в рейтинге заняла Марина Федункив, за которую свои голоса отдали 46% россиян.

Исследователи добавили, что комедийные фильмы любят 92% россиян в возрасте от 25 до 55 лет, при этом женщины предпочитают ромкомы, а мужчины — чёрные комедии.

Ранее Деревянко снялся в комедийно-драматическом сериале «Первый номер» по сценарию журналиста Сергея Минаева, сообщает RT.

