Захарова заявила, что позиция Гутерреша по Украине мешает урегулированию

Высказывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о территориальной целостности Украины выходят за рамки его административных функций. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Песков: Россия не согласна с выводами ООН по Донбассу и Крыму

По её словам, подходы руководства секретариата организации «к анализу правовых аспектов украинского кризиса» являются «неприкрыто ангажированными», а генсек, в свою очередь, «явно действует с превышением полномочий»

«И, помимо превышения полномочий, он действует против урегулирования конфликта», - заключила дипломат.

Ранее Захарова назвала «диким выводом» слова Гутерреша о том, что к Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения народов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
