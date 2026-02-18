Захарова заявила, что позиция Гутерреша по Украине мешает урегулированию

По её словам, подходы руководства секретариата организации «к анализу правовых аспектов украинского кризиса» являются «неприкрыто ангажированными», а генсек, в свою очередь, «явно действует с превышением полномочий»

«И, помимо превышения полномочий, он действует против урегулирования конфликта», - заключила дипломат.

Ранее Захарова назвала «диким выводом» слова Гутерреша о том, что к Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения народов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

