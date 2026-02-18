Захарова заявила, что позиция Гутерреша по Украине мешает урегулированию
Высказывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о территориальной целостности Украины выходят за рамки его административных функций. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, подходы руководства секретариата организации «к анализу правовых аспектов украинского кризиса» являются «неприкрыто ангажированными», а генсек, в свою очередь, «явно действует с превышением полномочий»
«И, помимо превышения полномочий, он действует против урегулирования конфликта», - заключила дипломат.
Ранее Захарова назвала «диким выводом» слова Гутерреша о том, что к Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения народов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай, Вьетнам, Корея: Российские рыбопромышленники осваивают Юго-Восточную Азию
- Средства ПВО за шесть часов сбили 52 дрона ВСУ
- Исторические нравоучения: Почему Мединский вызывает «отторжение» у Киева
- В МВД сообщили о возбуждении более 830 уголовных дел о дропперстве
- Захарова заявила, что позиция Гутерреша по Украине мешает урегулированию
- «Могут и списать»: Клименко о штрафах на 90 квинтиллионов к Google
- Женщина погибла в Брянской области при атаке дронов ВСУ
- В России будет создана онковакцина от мелкоклеточного рака легкого
- Захарова назвала заявления Запада по Навальному «плодами больного воображения»
- Вспоминаем коронавирус: Оттепель вызвала всплеск заболеваемости ОРВИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru