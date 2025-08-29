Проект «Олдскул» расскажет историю учительницы математики старой закалки, которая неожиданно для себя начинает работать в современной элитной школе. Это становится для нее шансом наладить отношения с единственной внучкой, которую она не видела несколько лет. Главную роль в комедии воплотила Мария Аронова, компанию ей составили Роман Маякин и Ефим Шифрин. Как отметил сам актер, в этом проекте он воплотил роль лузера, который находится в любовных, но комических отношениях с учителем математики. Как подчеркнул Шифрин, в прошлом он уже работал с Ароновой.

«Работать в дуэте с Машей Ароновой – счастье, она замечательная актриса. У нас есть опыт работы, эта история уходит корнями в 1993-й год, когда мы вместе еще молодыми играли в спектакле Романа Виктюка «Я тебя больше не знаю, милый». Целых семь прекрасных сезонов аншлага! Она играла секретаршу моего друга, которого исполнял Сергей Маковецкий. Я играл профессора, доктора. У нас было очень много смешных сцен, Маша совершенно неподражаемо рассказывает о курьезах, которых были в этом спектакле. Встреча с ней в этот раз подарила нам много радости и воспоминаний о прошлом. Поскольку намечается и второй сезон «Олдскула», думаю, что эта наша счастливая дружба продолжится», - рассказал он.