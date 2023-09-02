По данным военного эксперта, большая часть поселка Синьковка остается в серой зоне из-за отсутствия там существенных изменений. Украинская сторона укрепляет западную часть Купянска, чтобы быть готовыми к вероятному приходу российских войск к станции Купянск-Узловой и промзоне на восточном берегу реки, отмечает Рожин.

Линия фронта в Харьковской области медленно продвигается в сторону Купянска, несмотря на ожесточенные контратаки ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.



По его словам, атаки со стороны украинских сил в последнее время происходят постоянно и интенсивно, но противник получает отпор.

По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, за три дня боевых действий части бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут терять до 60% бойцов на ряде участков под Купянском. Он отметил, что украинское командование вынуждено проводить постоянную ротацию военных. По словам Марочко, из 60% безвозвратные потери составляют 40%.







При этом Киев проводит работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову, рассказал РИА подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Марочко.

Он отметил, что Украина также начала рыть противотанковые рвы, траншеи, подготавливаются площади для минирования. По данным Марочко, в работах принимает участие военная техника, коммунальные службы и частные предприятия.





Американский политический обозреватель Скотт Хортон заявил, что Украина, отказываясь от переговоров, может потерять Харьков и Одессу. Хортон допустил, что Киев лишится значительной части территорий на востоке.

«Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом», — подчеркнул аналитик.

Как отметил Хортон, Запад рано или поздно заставит украинские власти пойти на переговоры с Россией, и в ходе обсуждений Киеву придется согласиться на территориальные уступки ради мира. Кроме того, эксперт высказал мнение, что Украина могла бы избежать конфликта и потери территорий, если бы западные партнеры не заставили киевское правительство начать боевые действия.