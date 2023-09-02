На Харьков и Одессу. Россия готовится к новому наступлению после Купянска
Россия может взять Одессу и Харьков уже осенью, а Зеленскому грозит потеря власти из-за поражения под Купянском и грядущих выборов в США.
Потеря Купянска и продвижение российских военных в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет обозреватель «Гуаньча» Чэнь Фэн.
Ранее в город лично прибыл главком украинских сухопутных войск Александр Сырский. Чэнь Фэн считает, что киевское военное руководство «не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске».
Министр обороны Украины Алексей Резников признал успехи российской армии в боях под Купянском в Харьковской области. Слова главы ведомства приводит «РБК-Украина».
По его мнению, ВС РФ пытаются отвлечь украинскую армию от наступления на юге и востоке. Стратегию России министр назвал «логичной».
Резников заявил, что на купянском направлении для ВСУ сложилась сложная, но контролируемая ситуация.
Российские военные заняли два опорных пункта ВСУ и отразили пять контратак противника на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.
«Общие потери противника в живой силе составили до роты», — указал Зыбинский.
Военный эксперт Борис Рожин, анализируя основные моменты в ходе специальной военной операции за 1 сентября, утром в субботу отметил особенности действий ВСУ на купянском направлении.
«ВС РФ продолжают неспешное продвижение к Осколу к западу от Сватово. За сутки взяли еще несколько опорников. Есть некоторые успехи к северу от Петропавловки к северо-востоку от Купянска», - рассказал он Telegram-каналу «Военкор Котенок» 2 сентября.
По данным военного эксперта, большая часть поселка Синьковка остается в серой зоне из-за отсутствия там существенных изменений. Украинская сторона укрепляет западную часть Купянска, чтобы быть готовыми к вероятному приходу российских войск к станции Купянск-Узловой и промзоне на восточном берегу реки, отмечает Рожин.
Линия фронта в Харьковской области медленно продвигается в сторону Купянска, несмотря на ожесточенные контратаки ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, атаки со стороны украинских сил в последнее время происходят постоянно и интенсивно, но противник получает отпор.
По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, за три дня боевых действий части бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут терять до 60% бойцов на ряде участков под Купянском. Он отметил, что украинское командование вынуждено проводить постоянную ротацию военных. По словам Марочко, из 60% безвозвратные потери составляют 40%.
При этом Киев проводит работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову, рассказал РИА подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Марочко.
Он отметил, что Украина также начала рыть противотанковые рвы, траншеи, подготавливаются площади для минирования. По данным Марочко, в работах принимает участие военная техника, коммунальные службы и частные предприятия.
Американский политический обозреватель Скотт Хортон заявил, что Украина, отказываясь от переговоров, может потерять Харьков и Одессу. Хортон допустил, что Киев лишится значительной части территорий на востоке.
«Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом», — подчеркнул аналитик.
Как отметил Хортон, Запад рано или поздно заставит украинские власти пойти на переговоры с Россией, и в ходе обсуждений Киеву придется согласиться на территориальные уступки ради мира. Кроме того, эксперт высказал мнение, что Украина могла бы избежать конфликта и потери территорий, если бы западные партнеры не заставили киевское правительство начать боевые действия.
Осенью российские войска предпримут попытки освободить Оессу и Харьков. Об этом в эфире НСН рассказал эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
«Контрнаступление ВСУ проваливается. Когда оно полностью выдохнется и захлебнется - а это произойдет, Украина должна будет перейти к обороне, и российская армия пойдет в наступление. У российских войск больше сил, к тому же, у нас преимущество в воздухе. Полагаю, что украинские войска будут разбиты, все шансы есть... Сложность конфликта на Украине в том, что он ведется на очень широком фронте, длина которого — порядка 1500 километров...Думаю, наш Генштаб планирует, как можно рассечь все украинские войска и разбить их. Полагаю, осенью нам нужно развивать успех, идти вперед, освобождать Одессу и Харьков. Вполне возможно, что российской армии удастся это сделать уже до конца текущего года», — подытожил он.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин также читает, что Вооруженные силы Украины не в состоянии остановить наступление российских сил. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.
Соскин считает, что контрнаступления Украины фактически нет. По его мнению, украинские войска рискуют потерять Купянск и Харьков.
С таким прогнозом согласен и американский журналист Джексон Хинкл. Армия России зачистит Донбасс и Харьковскую область после полного разгрома наступающих сил украинской армии на южном направлении, сообщил он в YouTube .
По его словам, это уже происходит под Харьковом. Российские бойцы уже идут в направлении Купянска и освобождают поселок за поселком. Как считает журналист, армии Украины время переходить к оборонительной тактике, поскольку она понесла чувствительные потери во время контрнаступления на Запорожском участке фронта.
По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, позиции президента Украины Владимира Зеленского ослабнут из-за политических перемен в США. Удар по главе Белого дома Джо Байдену нанесут коррупционные скандалы с участием его сына, полагает Соскин.
«Зеленского умножат на ноль, естественно», - прогнозирует аналитик.
В связи с этим он считает, что Украина нуждается в альтернативном центре власти ради спасения страны. Об этом Соскин заявил в своем YouTube-канале
В эфире YouTube-канала Dialogue works бывший разведчик ВС США Скотт Риттер допустил, что Украина потеряет Харьков, сообщает «Радиоточка НСН».
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