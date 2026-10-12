ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ с иностранными наемниками

По словам российского военнослужащего, воздушная разведка обнаружила скопление до четырех человек. Они находились возле аппаратуры для управления полетами дронов.



Брас уточнил, что начальник артиллерии прислал координаты цели и приказал открыть огонь. Отработать нужно было в течение десяти минут, пока наемники не забежали в укрытия.



Командир с позывным Лавина своевременно подготовил данные для стрельбы, а через семь минут после команды уже поразили цель.



Ранее ВС России поразили в Киеве ЦОД. Объект применялся для обеспечения нужд украинской армии.

