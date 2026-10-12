ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ с иностранными наемниками

Артиллеристы морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотниками с находившимися там иностранными наемниками на добропольском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным Брас.

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По словам российского военнослужащего, воздушная разведка обнаружила скопление до четырех человек. Они находились возле аппаратуры для управления полетами дронов.

Брас уточнил, что начальник артиллерии прислал координаты цели и приказал открыть огонь. Отработать нужно было в течение десяти минут, пока наемники не забежали в укрытия.

Командир с позывным Лавина своевременно подготовил данные для стрельбы, а через семь минут после команды уже поразили цель.

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФМинобороны РФАрмия

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