ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ с иностранными наемниками
Артиллеристы морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотниками с находившимися там иностранными наемниками на добропольском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным Брас.
По словам российского военнослужащего, воздушная разведка обнаружила скопление до четырех человек. Они находились возле аппаратуры для управления полетами дронов.
Брас уточнил, что начальник артиллерии прислал координаты цели и приказал открыть огонь. Отработать нужно было в течение десяти минут, пока наемники не забежали в укрытия.
Командир с позывным Лавина своевременно подготовил данные для стрельбы, а через семь минут после команды уже поразили цель.
Ранее ВС России поразили в Киеве ЦОД. Объект применялся для обеспечения нужд украинской армии.
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