Новак рассказал, сколько российских энергоресурсов закупила Европа с начала года

По его словам, только за девять месяцев нынешнего года поставки энергоресурсов в ЕС составили $21,3 млрд. Он добавил, что данные Минэнерго значительно превышают $250 млрд. Ранее такую сумму называли американские коллеги, уточнил Новак.



Вице-премьер объяснил, что, вопреки санкциям, поставки продолжаются по отдельным направлениям, по которым сделали исключения. Россия как надежный экспортер продолжает исполнять подписанные контракты.



Причем значительную часть переориентировали на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, страны которого считаются основными партнерами Москвы.



Также Новак сообщил о возможности нарастить экспорт дизтоплива до 3,5 млн тонн в месяц.



Недавно президент США Дональд Трамп сказал, что ЕС заплатил России $250 млрд за энергоносители.

