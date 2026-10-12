Новак рассказал, сколько российских энергоресурсов закупила Европа с начала года

Россия с 2022 года по сегодняшний день поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 миллиарда долларов. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в интервью «Вестям».

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По его словам, только за девять месяцев нынешнего года поставки энергоресурсов в ЕС составили $21,3 млрд. Он добавил, что данные Минэнерго значительно превышают $250 млрд. Ранее такую сумму называли американские коллеги, уточнил Новак.

Вице-премьер объяснил, что, вопреки санкциям, поставки продолжаются по отдельным направлениям, по которым сделали исключения. Россия как надежный экспортер продолжает исполнять подписанные контракты.

Причем значительную часть переориентировали на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, страны которого считаются основными партнерами Москвы.

Также Новак сообщил о возможности нарастить экспорт дизтоплива до 3,5 млн тонн в месяц.

Недавно президент США Дональд Трамп сказал, что ЕС заплатил России $250 млрд за энергоносители.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ЕвропаРоссияТопливоЭкспортАлександр Новак

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