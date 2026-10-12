Экс-глава Сербии Вучич допустил, что Трамп будет укреплять связи с Россией
Бывший президент Сербии Александр Вучич в интервью RT заявил, что глава США Дональд Трамп будет укреплять связи с российской стороной.
По словам балканского политика, если Трамп будет конфликтовать с Москвой, то она сблизится с Китаем. По его мнению, такой ход нельзя назвать глупым.
Вучич добавил, что на месте президента Соединенных Штатов Америки поступил бы аналогичным образом.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что основной темой недавнего разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было украинское урегулирование.
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