Экс-глава Сербии Вучич допустил, что Трамп будет укреплять связи с Россией

Бывший президент Сербии Александр Вучич в интервью RT заявил, что глава США Дональд Трамп будет укреплять связи с российской стороной.

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По словам балканского политика, если Трамп будет конфликтовать с Москвой, то она сблизится с Китаем. По его мнению, такой ход нельзя назвать глупым.

Вучич добавил, что на месте президента Соединенных Штатов Америки поступил бы аналогичным образом.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что основной темой недавнего разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было украинское урегулирование.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАРоссияСербия

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