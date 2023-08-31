Марочко: ВСУ под Купянском стягивают тыловые подразделения ближе к фронту
На купянском направлении ВСУ стягивают ближе к фронту тыловые подразделения, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его словам, это связано с потерями ВСУ в технике и личном составе. Украинские силы вынуждены развернуть малые мобильные госпитали в прифронтовых районах.
До этого стало известно, что украинские военные попытались применить вертолет Ми-8 против группировки войск «Запад» на Купянском направлении, однако машина не долетела и ударила по силам ВСУ.
29 августа Марочко сообщил, что украинская колонна из-за несогласованности действий попала под огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на купянском направлении. По его словам, в ходе инцидента техника была повреждена или уничтожена, личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фигуристка Горбачева объяснила причину своего исчезновения
- «Известия»: В школах России могут установить аппараты для раздельного сбора тары
- Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных после 1 сентября
- Экс-советник ЦРУ Рикардс: Конфликт на Украине может продлиться до выборов в США
- При пожаре в многоэтажке в Йоханнесбурге погибли 38 человек
- Марочко: ВСУ под Купянском стягивают тыловые подразделения ближе к фронту
- Депутат Рады заявил о скорой отставке министра обороны Резникова
- Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Пскова
- Reuters: Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии
- Группировка «Центр» отразила атаку «Азова» на Краснолиманском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru