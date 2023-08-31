Марочко: ВСУ под Купянском стягивают тыловые подразделения ближе к фронту

На купянском направлении ВСУ стягивают ближе к фронту тыловые подразделения, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, это связано с потерями ВСУ в технике и личном составе. Украинские силы вынуждены развернуть малые мобильные госпитали в прифронтовых районах.

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До этого стало известно, что украинские военные попытались применить вертолет Ми-8 против группировки войск «Запад» на Купянском направлении, однако машина не долетела и ударила по силам ВСУ.

29 августа Марочко сообщил, что украинская колонна из-за несогласованности действий попала под огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на купянском направлении. По его словам, в ходе инцидента техника была повреждена или уничтожена, личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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