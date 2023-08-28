Минобороны Украины признало продвижение ВС РФ под Купянском
28 августа 202320:49
Министр обороны Украины Алексей Резников признал успехи российской армии в боях под Купянском в Харьковской области. Слова главы ведомства приводит «РБК-Украина».
По его мнению, ВС РФ пытаются отвлечь украинскую армию от наступления на юге и востоке. Стратегию России министр назвал «логичной».
Резников заявил, что на купянском направлении для ВСУ сложилась сложная, но контролируемая ситуация.
В эфире YouTube-канала Dialogue works бывший разведчик ВС США Скотт Риттер допустил, что Украина потеряет Харьков, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru