Минобороны Украины признало продвижение ВС РФ под Купянском

Министр обороны Украины Алексей Резников признал успехи российской армии в боях под Купянском в Харьковской области. Слова главы ведомства приводит «РБК-Украина».

Артиллеристы ВС РФ атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области

По его мнению, ВС РФ пытаются отвлечь украинскую армию от наступления на юге и востоке. Стратегию России министр назвал «логичной».

Резников заявил, что на купянском направлении для ВСУ сложилась сложная, но контролируемая ситуация.

В эфире YouTube-канала Dialogue works бывший разведчик ВС США Скотт Риттер допустил, что Украина потеряет Харьков, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияХарьковУкраина

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