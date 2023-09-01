Марочко: За три дня части ВСУ теряют до 60% бойцов под Купянском
За три дня боевых действий части бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут терять до 60% бойцов на ряде участков под Купянском. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Он отметил, что украинское командование вынуждено проводить постоянную ротацию военных. По словам Марочко, из 60% безвозвратные потери составляют 40%.
Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявлял, что если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде. После этого, указал он, ВСУ сдадутся сами, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко сообщил об украинских националистах под Красным Лиманом
- Кандидат в президенты США признал вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков»
- С 1 сентября в РФ вступил в силу запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины
- Минобороны заявило об уничтожении беспилотника в Московской области
- Марочко: За три дня части ВСУ теряют до 60% бойцов под Купянском
- BZ: Отказ ФРГ от газа из России привел к зависимости от российских удобрений
- СК спустя 19 лет установил личность неопознанного захватчика школы в Беслане
- Гладков: В Белгородском районе сбили БПЛА самолетного типа
- Марочко сообщил, что Киев возводит линию обороны под Харьковом
- Константинов: Национализированная квартира Зеленского в Крыму стоит $300 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru