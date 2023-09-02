Группировка «Запад» отразила пять украинских контратак на купянском направлении
Российские военные заняли два опорных пункта ВСУ и отразили пять контратак противника на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.
«Общие потери противника в живой силе составили до роты», — указал Зыбинский.
Бойцы группировки продолжили наступательные действия на указанном направлении и в ходе боя овладели двумя опорниками, уничтожив более взвода ВСУ. Также ВС России отразили пять контратак украинских войск силами до взвода из состава 32-й, 43-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригад ВСУ.
Кроме того, в районе Ковшаровки и Подолов в контрбатарейной борьбе были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши и гаубица Д-20.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru