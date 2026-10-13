Жители Баку протестуют из-за запрета на ношение хиджабов в школе

В Баку на улицы вышли жители города, которые протестуют из-за запрета на ношение хиджабов в школе, сообщает Telegram-канал Mash.

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Среди недовольных - ученики, их семьи и горожане. Протесты начались на фоне случаев, когда девочек, покрытых платками, не допустили до занятий, а учителя срывали хиджаб с голов детей. МВД Азербайджана сообщило о 37 арестованных. В Гарагадском районе протестующие сожгли автомобиль директора, в Ясамальском была попытка устроить пожар в школе. На фоне митингов власти ограничили доступ к мобильному интернету и социальным сетям.

Новые правила правительство Азербайджана приняло в сентябре — в государственных учреждениях и школах можно носить только светскую одежду. Более того, школьную форму привели к единому образцу. В документе слово «хиджаб» отсутствует, но многие семьи восприняли нормы именно как запрет на его ношение.

Ранее в Кремле заявили, что не участвуют в дискуссии по вопросу о хиджабах в российсих школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
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