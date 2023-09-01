В США заявили, что Россия зачистит Харьковскую область от ВСУ
Армия России зачистит Донбасс и Харьковскую область после полного разгрома наступающих сил украинской армии на южном направлении, сообщил в YouTube американский журналист Джексон Хинкл.
По его словам, это уже происходит под Харьковом. Российские бойцы уже идут в направлении Купянска и освобождают поселок за поселком. Как считает журналист, армии Украины время переходить к оборонительной тактике, поскольку она понесла чувствительные потери во время контрнаступления на Запорожском участке фронта.
Ранее Хинкл заявил, что отношение Путина к санкциям привело в ярость Макрона и Шольца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru