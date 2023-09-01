В США заявили, что Россия зачистит Харьковскую область от ВСУ

По его словам, это уже происходит под Харьковом. Российские бойцы уже идут в направлении Купянска и освобождают поселок за поселком. Как считает журналист, армии Украины время переходить к оборонительной тактике, поскольку она понесла чувствительные потери во время контрнаступления на Запорожском участке фронта.

Ранее Хинкл заявил, что отношение Путина к санкциям привело в ярость Макрона и Шольца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

